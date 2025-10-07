Office of Communitations Universidade Católica do Chile.

A Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC), em Santiago, desbancou a Universidade de São Paulo (USP) no ranking das 10 melhores instituições de ensino superior da América Latina. A lista foi divulgada pelo Quacquarelli Symonds (QS), especialista global em educação, na última quarta-feira (02).

Enquanto a USP é uma instituição pública, a UC é particular com mensalidades que variam a depender do curso. A USP oferece cerca de 185 cursos de graduação, já a UC oferece 70.

Segundo o QS, fora as 10 primeiras colocadas, 58 universidades estrearam no ranking, a maioria delas do Brasil, no entanto, a universidade estreante com melhor colocação é a University of the West Indies St Augustine, de Trinidad e Tobago, na posição 127º.

A brasileira Unesp teve o movimento ascendente mais significativo do Top 10, subindo duas posições para o sexto lugar empatado com a Universidade do Chile.





O Brasil conta com o maior número de universidades rankeadas esse ano, um total de 130.

Confira o ranking das 10 melhores universidades da América Latina

1) Pontificia Universidad Católica de Chile

2) Universidade de São Paulo

3) Universidade Estadual de Campinas

4) Tecnológico de Monterrey

5) Universidade Federal do Rio de Janeiro

=6) Universidad de Chile

=6) UNESP

8) Universidad de los Andes

9) Universidad Nacional Autónoma de México

10) Universidad de Buenos Aires

Ensino Superior de qualidade

A UC já formou mais de 90 mil alunos desde sua fundação, entre eles dois presidentes chilenos. Eduardo Frei Montalva, que ocupou a presidência de 1964 a 1970, cursou Direito na UC. Já Sebastián Piñera, que foi presidente do Chile em duas ocasiões (2010-2014 e 2018-2022), se formou em Economia.

Em entrevista ao Portal iG, Ana Valentina Navarro, aluna do último ano de Jornalismo da UC, compartilhou sua experiência estudando na instituição.

Segundo Ana, o ensino da Pontíficia Universidade Católica do Chile é de excelência. No curso de Jornalismo, os professores são altamente qualificados - a maioria sendo jornalistas reconhecidos no país.

"As instalações são extremamente modernas e estão em ótimo estado, oferecendo estúdios de rádio e TV que estão no mesmo nível de alguns veículos de comunicação."

Segundo a estudante, a universidade conta com uma estrutura excelente, com boas salas de estudo e ótimas bibliotecas, que proporciona uma aprendizagem efetiva.

"Dentro da universidade há muitos espaços onde você pode tomar um café, então afinal tudo isso te permite ter uma qualidade de vida melhor e consequentemente estudar melhor."

Ana explicou que a UC conta com a presença de muitos políticos do Chile.

"Não sei se você sabe, mas na universidade há muitos políticos que também são as pessoas responsáveis por cuidar do país. Então, é como se, no fim das contas, fosse uma sociedade dentro da própria universidade, com potencial em todos os aspectos para que cada um alcance o seu melhor."

Para Ana, o prestígio e a possibilidade de receber bons salários após concluir a graduação foram os principais motivos que a levaram a escolher a Pontíficia Universidade Católica do Chile para cursar jornalismo.

História da Pontifícia Universidade Católica do Chile

A Pontíficia Universidade Católica do Chile foi fundada em 1888 pelo arcebispo de Santiago Monsenhor Mariano Casanova. Segundo o site da Quacquarelli Symonds, o objetivo da UC sempre foi atingir uma educação sólida com base na ciência, nas artes, humanidades e da moral católica.

"Assim, a universidade busca que seus estudantes estejam não apenas preparados técnica e cientificamente, mas também abertos a diferentes realidades humanas e às responsabilidades sociais e pessoais envolvidas no desenvolvimento completo de uma sociedade. Ao longo da história da universidade, esse primeiro objetivo tem sido continuamente alcançado."

Em 1930, a UC recebeu do Papa Pio XI, o título de "Pontíficia", reconhecimento honorífico dado a instituições de ensino católicas reconhecidas e ligadas diretamente à Santa Fé.

Os primeiros cursos criados em 1889, eram ministrados por 10 professores para 50 alunos no Círculo Católico e correspondem à Faculdade de Direito e ao bacharelado em Matemática. Este último deu origem, anos mais tarde, aos cursos de Engenharia e Arquitetura.

Mais tarde, foi criada a tradicional Escola de Letras e, entre 1920 e 1953, as faculdades de Arquitetura, Comércio, Filosofia, Ciências da Educação, Artes Plásticas e Ciências Biológicas foram inauguradas.

Desde então, a UC se coleciona premiações nacionais e internacionias, se consolidando como referência no ensino superior na América Latina.