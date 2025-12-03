Reprodução/ Redes sociais (Facebook) Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj

Preso nesta quarta-feira (03) pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Unha e Carne, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), é advogado e foi reeleito por unanimidade para continuar no comando da assembleia.

Bacellar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargun, deflagrada em setembro e que resultou na prisão do deputado estadual, Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias (MDB).

Quem é Rodrigo Bacellar?

Rodrigo da Silva Bacellar, nascido em 5 de abril de 1980, em Campos dos Goytacazes, é advogado tributarista com especialização em Direito Constitucional e Direito Administrativo.

Cursou graduação pela Faculdade Damásio e é pós-graduando em Gestão Pública (MBA) pela Universidade Candido Mendes.

Entre 2007 e 2009, foi assessor da Secretaria-Geral de Planejamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ( TCE-RJ). Depois, entre 2009 e 2011, atuou como presidente da Fundação Estadual do Norte Fluminense ( FENORTE).





Trajetória política

Filho de Marcos Bacellar, político de destaque em Campos dos Goytacazes, cidade situada a cerca de 280 km do Rio de Janeiro, a trajetória política de Rodrigo Bacellar teve forte influência do pai.

Ele deu início à carreira política aos 14 anos, ao participar do Grêmio Estudantil do Liceu de Humanidades de Campos. Aos 17, já cursando Direito na Universidade Estácio de Sá, assumiu a presidência do Diretório Acadêmico.

Em 2018, se candidatou pela primeira vez para deputado estadual pelo Solidariedade (SD), tendo sido eleito com 26.135 votos.

Na Alerj, foi vice-presidente das Comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento, além de relator do processo de admissibilidade do impeachment do ex-governador Wilson Witzel. Durante o governo Cláudio Castro, Bacellar ocupou o cargo de secretário de Governo e voltou ao parlamento em abril de 2022.

Atualmente filiado ao União Brasil, no começo de 2025 foi reeleito por unanimidade pelos deputados para comandar o Parlamento Fluminense no biênio de 2025-2026.