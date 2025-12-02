Divulgação/Agência Câmara Deputada Carla Zambelli

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara dos Deputados, deve analisar, nesta terça-feira (2), o processo de cassação da deputada federal Carla Zambelli (PL).

A previsão é que o delator, Diogo Garcia (Republicanos), apresente o parecer do caso na sessão de hoje. Contudo, há possibilidade de pedido de vista, o que pode adiar a votação.

Após a análise no CCJ, o processo será encaminhado ao plenário principal da Casa. Na ocasião, serão necessários 257 votos, no mínimo, para que haja a cassação da parlamentar.

Qual é a acusação

A deputada federal Carla Zambelli foi condenada a 10 de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por orquestrar uma invasão de dispositivo informático qualificado e falsidade ideológica, a partir de hackeamento do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Zambelli teria contratado o hacker Walter Delgatti Neto para realizar esse ataque e divulgado os documentos falsificados para difundir suspeitas sobre a credibilidade do Judiciário.

Antes de ser condenada definitivamente, a parlamentar fugiu para a Itália. Em julho de 2025, Zambelli foi presa em Roma. A condenação não cabe recurso. Agora, a Câmara é responsável pela decisão da perda de mandato.



