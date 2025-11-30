FreePik Por que o nome “Messias” carrega tanta força simbólica no Brasil

A origem do nome Messias desperta curiosidade, especialmente agora que o termo voltou ao debate público por causa de figuras como Jorge Messias e Jair Messias Bolsonaro.

Mas a história desse nome vai muito além da política brasileira. Segundo a linguista Valéria Martins, professora do Centro de Comunicação e Letras (CCL) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) disse ao Portal iG, “Messias” é um dos termos mais carregados de significado na cultura ocidental.

A palavra vem do hebraico “māšîaḥ” , que significa “ungido”, alguém consagrado com óleo sagrado, símbolo de legitimação espiritual. A expressão passou ao latim, difundiu-se pelas traduções bíblicas e chegou ao português medieval praticamente com a grafia que conhecemos hoje.

Com essa trajetória, a palavra ganhou o peso simbólico de figura salvadora, associada à promessa de transformação profunda.

FreePik Símbolo religioso





Por que “Messias” sempre teve conotação religiosa

De acordo com Martins, o sentido religioso se mantém porque o termo carrega naturalmente uma expectativa de mudança, de alguém capaz de “salvar o mundo”.

Contudo, ela destaca que o vocábulo não pertence apenas ao universo espiritual. A palavra aparece também em contextos filosóficos, literários e políticos, sempre conectada à ideia de liderança, esperança ou ruptura.

Essa flexibilidade ajuda a explicar por que o nome reaparece com força em momentos de tensão social, crises políticas ou grandes debates públicos.

FreePik Jesus, o messias





Quando o nome Messias virou prenome no Brasil

A popularização do nome próprio Messias no Brasil é antiga. Dados do IBGE mostram registros desde o século 19, principalmente em regiões onde a religião tinha papel central na vida comunitária.

A linguista explica que o auge do nome ocorreu entre as décadas de 1950 e 1970, período marcado pela forte adoção de nomes bíblicos. Depois disso, o uso diminuiu e não voltou a crescer, até que o nome passou a circular novamente por causa do impacto midiático de figuras públicas contemporâneas.

Como nomes simbólicos influenciam a percepção social

Segundo Martins, a sociolinguística e a psicolinguística mostram que nomes carregam identidades e expectativas sociais. Eles moldam a forma como uma pessoa é percebida porque ativam memórias culturais e associações coletivas.

“É como se o nome criasse uma expectativa. Quem nunca ouviu: ‘Que nome forte!’?”, afirma a pesquisadora.

No caso de Messias, essas expectativas podem se conectar a ideias de poder, autoridade, religiosidade ou liderança.

Essa percepção, muitas vezes inconsciente, afeta o cotidiano, interações sociais e até a maneira como figuras públicas são interpretadas.

Como celebridades e figuras políticas mudam a percepção de um nome

A associação do nome Messias a personagens públicos, do passado e do presente, altera a forma como ele é entendido pela população.

Martins lembra que vários nomes já passaram por esse processo: poucos pais atualmente escolheriam “Adolf”, enquanto nomes como Elvis, Pelé (Edson) e Ayrton tiveram explosões de popularidade por causa de seus ídolos.

O mesmo vale para o universo digital: memes, comentários políticos, manchetes e debates acalorados criam novas camadas de significado para um nome em questão de dias.





O papel da mídia na ressignificação do nome Messias

A cultura digital acelerou esse movimento. Com circulação intensa nas redes, um nome pode ganhar significados metafóricos, humorísticos ou críticos rapidamente. Isso torna a origem do nome Messias apenas o ponto de partida para uma trajetória cultural em constante transformação.

“Os nomes próprios não são estáticos”, reforça Martins. “Eles mudam conforme o momento histórico e o modo como a sociedade os utiliza.”