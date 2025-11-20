Divulgação Novo Ministro do STF

O atual advogado-geral da União, Jorge Messias, tem 45 anos e integra a carreira de procurador da Fazenda Nacional desde 2007. Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília (UnB).

Com experiência na administração pública, Messias já ocupou cargos como subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico nos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Ele também ficou conhecido durante o governo Dilma Rousseff (PT), quando foi mencionado em gravações da Operação Lava Jato e apelidado de “Bessias”, à época em que atuava como subchefe jurídico da Casa Civil.

Mais recentemente, Messias tem se destacado por defender a regulamentação das redes sociais e cobrar maior responsabilidade das big techs sobre conteúdos publicados em suas plataformas.

Com sua chegada ao Supremo Tribunal Federal, ele se junta a outros ex-chefes da Advocacia-Geral da União que ascenderam à Corte. Isso porque, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e André Mendonça também comandaram o órgão antes de se tornarem ministros.



A ministra Cármen Lúcia também exerceu função semelhante como advogada-geral de Minas Gerais, e o ex-ministro Celso de Mello atuou como secretário-geral da Consultoria-Geral da República, antecessora da AGU.