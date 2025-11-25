A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada
O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), na Asa Norte, em Brasília, precisou ser isolado, na manhã desta terça-feira (25), por suspeita de bomba.

Mediante nota, enviada ao Portal iG, a assessoria da pasta informou que uma mala foi encontrada próximo à portaria da unidade, localizada na Avenida W3, na altura da Quadra 507. 

Ainda conforme o comunicado, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 7h e o isolamento do local foi realizado, seguindo o protocolo de segurança. 

À reportagem, a PMDF,  afirmou que item suspeito passou por avaliação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). O procedimento incluiu aproximação com traje antibomba, uso de equipamento de raio X e, posteriormente, avaliação conjunta com a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar.

"Após averiguação, foi constatado que a mala estava vazia. A circulação no local foi normalizada às 11h30", finaliza a nota do MCTI.  



