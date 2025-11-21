Metsul Meteorologia A frente fria chegará pelo Sul do país no início da semana

Sistemas meteorológicos mostram que a chuva chegará em quase todo o país, com alertas de precipitação volumosa e temporais em vários estados, incluindo Tocantins, Goiás, Rio de Janeiro e no Amazonas, de acordo com o MetSul Meteorologia.

O mapa apresenta a projeção de chuva para 5 dias, e observa-se um canal de umidade volumosa entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país. Há risco de temporais isolados com ventos e raios nessas regiões.

O canal de umidade traz chuva ainda mais intensa no Amazonas, Rondônia, Acre, Sul do Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.

Durante a semana

A frente fria começa a ingressar no Rio Grande do Sul já nesta sexta-feira (21), com chuvas em localidades da fronteira com o Uruguai.

De acordo com o MetSul, o sistema será pouco ativo, fazendo com que a chuva seja muito irregular, podendo não chover em pontos do Oeste, Noroeste e no Norte gaúcho.

Ainda faz calor em parte do Rio Grande do Sul, principalmente na Metade Norte, antes da frente fria. No Oeste e Sul, a chegada da frente refresca a região. Na parte da tarde, as máximas são altas, principalmente na Grande Porto Alegre, Vales , Serra e Litoral Norte.



No sábado (22), o sistema frontal trará chuvas irregulares no Norte e no Nordeste gaúcho, Santa Catarina e no Paraná. O sol aparece com nuvens em pontos do Rio Grande do Sul, apesar de conter instabilidade em parte do estado.

Entre domingo (23) e segunda-feira (24), o avanço da frente fria reforça a instabilidade no Sudeste do Brasil, com risco de chuva forte e temporais localizados.

Com o deslocamento do sistema frontal para o Norte, na terça-feira (25) a instabilidade vai ser maior no Norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Também terá instabilidade no Centro-Oeste do Brasil, principalmente entre Mato Grosso e Goiás.

O alerta é que a chegada da frente será acompanhada de rajadas de vento, em média, de 50 Km/h a 70Km/h, especialmente no Sul e no Leste do estado gaúcho. O vento pode ser mais forte em alguns pontos, em outros, devem apenas ter uma virada de seca, como o vento virando para o Sul, sem ocorrência de chuva.

Frentes frias no país

Os intensos temporais, têm acontecido com frequência, principalmente no estado da Bahia, causando alagamentos, destelhamentos, quedas de árvores e energia e deslizamento de terras. Em cidades do interior e capital, o volume da chuva chegou a 146mm em Arici e houve diversos danos estruturais em diversas regiões do estado, segundo o MetSul Meteorologia.