Reprodução/PCSP/Divulgação Líder religioso é preso suspeito de abusar de adolescente.

Um homem de 25 anos foi preso nesta quarta-feira (19), acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos, no município de Coari, no Amazonas.

Leia mais notícias sobre o Amazonas: Cocaína milionária é achada em rodas de caminhonete, em Manaus

De acordo com o delegado José Barradas, o crime ocorreu no mês de outubro, quando a vítima participava de um acampamento da igreja evangélica onde o suspeito era um dos líderes e dava aulas para adolescentes.



"O autor se aproveitou do momento que a adolescente estava sozinha no local e praticou o crime. No dia seguinte, os familiares dela perceberam que ela aparentava não estar bem de saúde e a levaram até um posto, onde foi verificado que ela estava com várias lesões nas partes intimas", relatou o delegado.



Segundo o delegado, a vítima foi encaminhada ao hospital de Coari, onde foi constatada a prática de estupro de vulnerável.





O delegado informou que as investigações indicaram que o suspeito observava a adolescente desde que ela tinha 10 anos.

"Diante dos fatos, foi representada pela prisão preventiva dele e o mandado foi cumprido no bairro Duque de Caxias, no município” , disse o Barradas.

Segundo a Polícia Civil, o homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.