Reprodução/Ruan Jucá/PC-AM Cocaína avaliada em R$ 4,5 milhões é apreendida em rodas de caminhonete pela PC-AM e Receita Federal.

Cerca de 60 quilos de cocaína, avaliados em R$ 4,5 milhões, foram apreendidos na última quinta-feira (30), no Amazonas. Policiais encontraram a droga nas rodas de uma caminhonete, em Manaus ,.

Participaram da ação policiais civis, incluindo da Delegacia Fluvial, e a Receita Federal.





De acordo com o delegado Rodrigo Torres, a equipe de investigação recebeu uma denúncia de que drogas estavam sendo transportadas em uma caminhonete que estava em uma balsa, próximo ao Porto da Ceasa, na Zona Sul da capital amazonense.

“O Denarc foi ao local indicado, juntamente com a Deflu e a Receita Federal, e realizou a abordagem à embarcação onde estaria o veículo. Durante a revista, o cão farejador da Receita Federal sinalizou que as drogas estariam nas rodas da caminhonete” , disse o delegado.





Segundo o delegado, a droga estava escondida em três das quatro rodas do veículo. Ao todo, foram encontrados 58 tabletes de cocaína, totalizando os 60 quilos de entorpecentes.

Ninguém foi preso durante a ação, mas as investigações continuam para identificar tanto o remetente da droga quanto quem iria recebê-la.