Governo Lula indica Jorge Messias para o STF na vaga de Barroso

Jorge Messias, recém-nomeado para o STF (Supremo Tribunal Federal), agradeceu ao presidente Lula pela indicação em mensagem publicada em sua conta no X (Ex-Twitter).



Em post, Messias agradece a confiança e se compromete a retribuir com dedicação e integridade.

"Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional.", disse Messias em postagem.

Jorge Messias possui carreira de procurador da Fazenda Nacional desde 2007, é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília (UnB).