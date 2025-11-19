Reprodução/redes sociais Confusão aconteceu em vários setores do estádio

Um "aulão coletivo" sobre Inteligência Artificial (IA), reunindo aproximadamente 30 mil alunos da rede estadual de educação de Minas Gerais, no Mineirão, na região da Pampulha, na capital Belo Horizonte, terminou em pancadaria generalizada nesta quarta-feira (19).

O governador Romeu Zema (Novo) e o vice Mateus Simões (PSD) estavam presentes no evento, que foi organizado pelo governo do estado, em parceria com o Google.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a confusão em diferentes setores do estádio, com alunos se agredindo e seguranças tentando controlar a situação. Assista:



Segundo declarações de pessoas que testemunharam a confusão, a pancadaria teria começado enquanto os mestres de cerimônia do aulão” citaram os maiores rivais do futebol mineiro, Atlético e Cruzeiro, perguntando para os estudantes quem era torcedor. A brincadeira não teria sido bem recebida.



Ainda não se sabe, no entanto, a real motivação das brigas. Rapidamente, o estádio do Mineirão virou palco da briga generalizada.

O governo do estado havia divulgado a intenção de bater recorde de público no aulão, que tinha início previsto para 10 horas.

Depois do ocorrido, a atividade ainda foi retomada, por volta das 11h30, mas grande parte dos alunos havia se retirado.



Alguns sofreram ferimentos, mas ainda não há confirmação do número de vítimas.



Investigações



Em entrevista coletiva, pouco tempo depois da confusão, o secretário estadual de educação Rossieli Soares disse que a segurança estava acima do número necessário para o evento.



Sobre a incitação das torcidas, ele não acredita que tenha sido esse o motivo da confusão.



“Não podemos transformar duas torcidas importantes como um motivo, não é porque a gente brinca e fala de futebol que todo mundo sai brigando, acho que não é essa questão. Falaram também que a briga começou quando um menino mexeu com a namorada de outro. Mas ainda não dá para saber”, declarou.



Soares disse ainda que imagens feitas no local por celulares estão ajudando a identificar os envolvidos.



"Estamos conversando com os diretores. Tem escolas com mais alunos envolvidos e outras sem nenhum envolvimento. Uma investigação será instaurada", acrescentou.



Ele revelou ainda que foram identificados nas redes sociais indícios de que algumas pessoas foram ao local com a intenção de provocar briga.



O que diz a Secretaria de Estado de Educação



Em nota encaminhada ao Portal iG, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais lamentou o ocorrido, disse que todas as medidas de segurança e de prestação de assistência aos alunos foram adotadas e que vai instaurar processo interno de investigação.

Leia a nota, na íntegra:



"A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) lamenta profundamente o episódio ocorrido durante o aulão de Inteligência Artificial realizado no Mineirão e repudia qualquer ato de violência ou desrespeito.



A maior parte dos participantes, estudantes e professores, permaneceram em seus lugares, ao longo do evento, com comportamento responsável e acompanhando a programação, conforme o propósito da iniciativa de ampliar o conhecimento sobre IA para a comunidade escolar.







O episódio foi rapidamente controlado por bombeiros civis e seguranças contratados, garantindo a continuidade do evento. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada.



A SEE/MG ressalta que todas as medidas de segurança foram adotadas imediatamente para garantir a integridade de estudantes, educadores e demais presentes. Todos os alunos envolvidos receberam atendimento individualizado e contarão com acompanhamento do Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), formado por psicólogos e assistentes sociais especializados em apoio psicossocial e em ações educativas de prevenção à violência, ao bullying e a outras violações.



A Secretaria instaurará processo interno de investigação para identificar as devidas responsabilidades do ocorrido."

