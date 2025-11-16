Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Estudantes encaram segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado neste domingo (16) em várias cidades do país, reuniu cerca de 3,5 milhões de candidatos.

Assim como no primeiro domingo da prova (9), os portões abriram às 12 horas e foram fechados às 13 horas (horário de Brasília). A organização do exame não permite entrar após o fechamento dos portões. As provas iniciaram às 13h30 e o término está marcado para 18h30.



Neste período de cinco horas, os candidatos encaram 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza.



O tempo mínimo de permanência no exame é de duas horas, ou seja, os participantes só podem deixar o local de provas a partir das 15h30. O caderno de questões, no entanto, só pode ser levado quando estiver faltando apenas 30 minutos para o término do exame.

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, participarão de coletiva de imprensa, a partir das 19 horas, na sede do Inep, em Brasília, para apresentar um balanço da aplicação dos dois dias de prova, com dados preliminares.

Os resultados do exame serão divulgados somente em janeiro de 2026.



O Portal iG atualiza, em tempo real, as principais informações sobre esse segundo dia de provas. Acompanhe.



15h31 - Tempo mínimo de perm anência no local do exame

Com duas horas de prova, primeiros candidatos começam a deixar o local do exame do Enem. Eles não podem levar o cartão de questões.



