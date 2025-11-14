Reprodução/ Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Moraes autoriza que Bolsonaro receba as visitas dos governadores Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas, assim como do relator do PL Antifacção, Guilherme Derrite.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro(PL), que se encontra em prisão domiciliar, receba a visita de 13 pessoas.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), assim como o relator do PL Antifacção, Guilherme Derrite (PP-SP), estão entre os nomes que participarão dos encontros.





As autorizações foram concedidas após a defesa do ex-presidente solicitar as visitas.

O documento, publicado nesta quinta-feira (13) determina que os encontros devem ocorrer entre os dias 24 de novembro e 11 de dezembro, nos horários das 9h às 18h.

Confira a lista de visitantes:

Adolfo Sachsida - 24/11

Bruno Scheid - 25/11

Claudio Castro - 26/11

Cleidimar Moreira - 27/11

Evair de Melo -28/11

Guilherme Derrite - 1/12

José Antônio Medeiros - 2/12

Odelmo Leão - 3/12

Pablo Henrique Faria - 4/12

Paulo M. Silva - 5/12

Ronaldo Caiado - 9/12

Tarcísio de Freitas - 10/12

Ubiratan Antunes Sanderson - 11/12

As visitas ocorrem em meio à divergências entre o governo e Derrite com relação ao PL Antifacção. Na última semana, o relator apresentou a quarta versão do projeto, que prevê um pacote de medidas para combater o crime organizado no país.

No momento, governo e oposição buscam chegar a um consenso, e Derrite - que segue na busca da aprovação da pauta - em sua nova versão do Projeto de Lei, atendeu a mais uma demanda do governo Lula, incluindo a previsão de recursos para a Polícia Federal em casos de bens apreendidos em operações contra organizações criminosas.

O STF também conclui nesta sexta-feira (14) o julgamento de Bolsonaro e outros seis réus acusados de participação na tentativa de Golpe de Estado de 2022.