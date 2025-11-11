Michelle Valente/Portal iG Seguranças formaram barreira para tentar evitar entrada dos manifestantes

Um protesto de indígenas do Baixo Tapajós esvaziou, na noite desta terça-feira (11) o Parque da Cidade, onde acontece a COP30.

O incidente ocorreu por volta das 19h20, logo depois da entrevista coletiva que apresentou o balanço do segundo dia do evento.





Manifestantes tentaram invadir a Zona Azul do evento, onde ocorrem as negociações climáticas.

No momento em que a Zona Azul foi esvaziada, os eventos oficiais do dia já haviam sido encerrados.

A segurança foi reforçada com o deslocamento de carros da Polícia Militar.

Antes do incidente, o segundo dia da COP30 teve importantes avanços nas negociações sobre pontos polêmicos que ficaram de fora da agenda oficial aprovada na última segunda-feira (10), entre eles o tópico “transição justa”.

Consultas informais sobre NDCs, financiamento climático e o chamado “protecionismo verde” estiveram em pauta.





O parque onde ocorre a COP30 era o destino final da Marcha Saúde e Clima, que reuniu nesta terça-feira cerca de três mil pessoas em uma caminhada com percurso de 1,5 quilômetros.

A manifestação reuniu médicos, enfermeiros, estudantes, lideranças indígenas e representantes de movimentos sociais pedindo políticas de saúde pública.

Em nota ao Portal iG, a organização da COP informou que “um grupo de manifestantes violou as barreiras de segurança na entrada principal da COP, causando ferimentos leves a dois seguranças e danos superficiais ao local”. O porta-voz da ONU Mudança do Clima afirmou ainda que “a equipe de segurança brasileira e da ONU tomou medidas para proteção do local, seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos”.

Segundo o comunicado, “autoridades do governo brasileiro e da ONU estão investigando o incidente. O local está seguro e as negociações da COP continuam”.

