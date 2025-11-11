Michelle Valenta / enviada especial do Portal iG Pavilhão Oceano

O segundo dia da COP30, em Belém, no Pará, reforçou a necessidade de transformar a ambição climática em ações concretas, com foco em adaptação, cidades, infraestrutura, bioeconomia, economia circular, ciência e tecnologia. As discussões destacaram iniciativas voltadas a melhorar a qualidade de vida e fortalecer a resiliência das comunidades.

Entre os principais anúncios, estão o Plano para Acelerar a Governança Multinível e a operacionalização da Coalizão CHAMP, que ampliam o protagonismo local nas estratégias globais. Também foi apresentado o Anuário de Ação Climática Global 2025, apontando maior participação de governos locais, empresas e sociedade civil, mas ainda com desafios em financiamento e capacidade.

Outra medida relevante foi o lançamento do Programa de Investimento em Água para a América Latina e o Caribe, com meta de mobilizar US$ 20 bilhões até 2030. Além disso, teve início a fase de implementação do Beat the Heat, voltado a soluções sustentáveis de resfriamento urbano diante do avanço das ondas de calor.

