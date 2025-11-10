Michelle Valente/enviada especial do Portal iG Discurso na COP30

A capital paraense, Belém, se tornou o epicentro do debate climático mundial com a COP30, reunindo cerca de 50 mil participantes e pelo menos 160 delegações internacionais. O evento, que começou oficialmente nesta segunda-feira (10), busca avançar em compromissos para reduzir emissões de gases de efeito estufa e acelerar a transição para uma economia de baixo carbono.





O presidente da COP30, André Corrêa, avaliou este primeiro dia do evento como “muito positivo”, destacando a aprovação da agenda e o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para ele, a conferência reforça o papel do Brasil como articulador global na busca por soluções para a crise climática.

Durante o discurso na abertura da COP, Lula afirmou que é necessário impor uma nova derrota aos negacionistas.

"A COP 30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo. Atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas."

O presidente também citou o tornado que assolou o Paraná no último final de semana para ilustrar tragédias relacionadas às mudanças climáticas.

"A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro. É uma tragédia do presente. O furacão Melissa que fustigou o Caribe e o tornado que atingiu o Estado do Paraná, no Sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruição. Das secas e incêndios na África e na Europa às enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis."

Pavilhão Brasil

O Pavilhão Brasil terá 286 eventos com participação de governos, cientistas, movimentos sociais, povos indígenas, jovens e setor privado, abordando temas como sustentabilidade, bioeconomia e proteção das florestas.

“Não há futuro climático possível sem a floresta em pé”, afirmou uma das lideranças ambientais presentes.

O evento também marca os 10 anos do Acordo de Paris, que visa limitar o aquecimento global a 1,5°C a 2°C. Segundo o PNUMA, o planeta pode ultrapassar 1,5°C já na próxima década, tornando as negociações ainda mais urgentes.

“Esperamos da COP30 a demarcação de terras, o reconhecimento pelos líderes e que os financiamentos sejam direcionados diretamente aos guardiões dos territórios e da biodiversidade'', disse Mabel Apurinã, do povo Apurinã do Amazonas.