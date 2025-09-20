Divulgação/PC-AM Câmeras de segurança flagraram o momento em que o empresário foi sequestrado.

Um empresário de 74 anos foi sequestrado no dia 10 de setembro em Manaus, em um crime planejado pelo próprio filho para roubar R$ 700 mil. A vítima foi mantida em cativeiro por 12 horas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o filho do empresário teve a ajuda de um funcionário da família e de outros cinco comparsas.

O sequestro foi registrado por câmeras de segurança, que captaram o momento em que a vítima foi abordada pelos criminosos enquanto seguia para casa em seu veículo. Sob ameaças, o homem acabou levado para um cativeiro no bairro Compensa, na zona Oeste da cidade.

“No cativeiro, a vítima foi forçada a entregar seu celular e ficou sob a vigilância de um homem armado que a ameaçava. Após algum tempo, outro homem retornou, devolveu o celular e informou que um moto-táxi o aguardava para levá-lo até seu veículo. A vítima registrou a denúncia e as diligências começaram. Foram coletadas imagens próximas ao cativeiro e outros elementos que levaram à identificação dos criminosos” , informou o delegado do 1° DIP, Cícero Túlio.





De acordo com o delegado, o empresário denunciou o crime à polícia após ser libertado e as investigações foram iniciadas. Os policiais apuraram que o filho do empresário, de 29 anos, repassou detalhes sobre a rotina do pai aos envolvidos.

"Esse filho, que foi criado pelo empresário desde os seis meses de idade, arquitetou toda a empreitada criminosa devido aos seus vínculos com o tráfico de drogas” , afirmou o delegado.

Segundo Cícero Túlio, o filho do empresário procurou o o funcionário da família, que ficou responsável por contactar os criminosos que realizaram a emboscada.

Na quarta-feira (10), o grupo furtou um par de placas no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus, e as usou para adulterar um veículo alugado que seria empregado no crime. Em seguida, os suspeitos aguardaram o sinal de Douglas para abordar a vítima no momento em que ela deixava o trabalho para almoçar em casa, segundo informou o delegado.

Conforme o delegado, o veículo usado pelo grupo foi encontrado com a ajuda do Cerco Eletrônico de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que identificou a placas originais. As diligências realizadas na quinta-feira (11) levaram à apreensão do carro na avenida Torquato Tapajós. Durante a abordagem, dois suspeitos foram presos, e um deles confessou o crime. Na segunda-feira (15) outros dois envolvidos foram capturados. Três suspeitos seguem foragidos.

De acordo com a SSP-AM, os presos responderão por extorsão com privação de liberdade da vítima, porte de munição de uso permitido, associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.