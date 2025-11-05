CCR RioSP Trecho da Via Dutra em Guarulhos terá interdição nesta quinta (6)

Um trecho da Via Dutra (BR-116), em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, passará por obras de manutenção e reparo no pavimento nesta quinta-feira (6), segundo informou a CCR RioSP, empresa do grupo Motiva responsável pela concessão da rodovia.

Os trabalhos serão realizados no km 215 da pista expressa, sentido São Paulo, a partir das 22 h de quinta-feira (6), com previsão de término até as 5h da manhã de sexta (7). Durante esse período, o acesso da pista expressa para a marginal no mesmo trecho ficará temporariamente bloqueado.

A concessionária orienta os motoristas que precisarem seguir em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos a utilizarem o acesso do km 209 como rota alternativa. Painéis de Mensagem Variável (PMVs) instalados ao longo da rodovia irão informar sobre a interdição e os desvios disponíveis.





A CCR RioSP reforça a recomendação para que os condutores reduzam a velocidade e respeitem a sinalização ao se aproximarem do local das obras.

Em caso de chuva, os serviços poderão ser adiados ou reprogramados para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários.