A vereadora Karen Santos (PSol), durante discurso, na Câmara de Porto Alegre
A vereadora de Porto Alegre, Karen Santos (PSOL), usou a tribuna da Câmara de Porto Alegre para comentar a megaoperação realizada nos Complexos da Penha e do Alemão e fez declarações polêmicas sobre o tráfico.

Santos defendeu a regulamentação das drogas e chamou as pessoas que atuam na cadeia produtiva do tráfico de "trabalhadores mega explorados" . Assista a trecho do discurso:


Durante seu discurso, Karen Santos comparou a produção e o comércio de drogas a outros setores econômicos.

“Droga é uma mercadoria como qualquer outra. Quer acabar com as drogas? Regulamenta”, disse a parlamentar.

Ela  provocou forte repercussão ao chamar as pessoas envolvidas no tráfico de drogas de “trabalhadoras”.

"As pessoas que plantam, que embalam e fazem o traslado, até chegar no varejo, lá na ponta, na biqueira, são trabalhadores mega explorados, sem seus direitos garantidos, e a gente não percebe que o rendimento [é] bilionário desse setor, porque em nenhuma parte dessa cadeia produtiva há nenhum tipo de taxação de imposto" , disse a vereadora do Psol.

A reportagem do Portal iG tentou contato com a vereadora, mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

