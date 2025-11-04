Agência Brasil Maria, José e Ana continuam encabeçando a lista

Um ranking dos nomes mais comuns no Brasil, divulgado nesta terça-feira (4), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo Demográfico 2022, mostra que o brasileiro segue preferindo nomes mais tradicionais.

Os dados fazem parte do banco de dados do IBGE e abrange os nomes e sobrenomes de todos os moradores dos 90,7 milhões de domicílios registrados.



Maria encabeça a lista dos nomes mais populares no país, seguido por José e Ana. Há mais de 12 milhões de Marias e 5 milhões de Josés e quase 4 milhões de Anas.



Intitulado Nomes do Brasil, o levantamento do IBGE traz também os sobrenomes mais populares do país e, novamente, não surpreende: Silva, Santos, Oliveira e Souza lideram o ranking.

Como consultar



Para consultar a popularidade de seu nome e sobrenome, basta acessar o site Nomes do Brasil. Já na página inicial, é possível fazer uma busca.

Navegando pelo site, a pessoa pode descobrir quantos brasileiros têm o seu nome ou seu sobrenome e em que posição eles ficam no ranking nacional. Também aparece qual a idade média das pessoas com o seu nome.

Ou seja, o site Nomes no Brasil permite que os usuários consultem os dados de forma detalhada, organizados por gênero, período de nascimento, e até pela letra inicial dos nomes.



Além disso, é possível gerar rankings de nomes e sobrenomes de acordo com a localidade, seja no Brasil, em estados ou municípios específicos.



Essa funcionalidade proporciona uma visão aprofundada da prevalência de certos nomes em diferentes regiões.

Há também o "Jogo dos Nomes", para você descobrir em que região do país as pessoas foram mais batizadas como você, ou seja, onde você tem mais xarás.

Outro item é de fatos e curiosidades. Segundo o Censo 2022, há mais de 140 mil nomes próprios e mais de 200 mil sobrenomes diferentes no Brasil.

Além dos dados sobre a popularidade de nomes e sobrenomes, o site também revela as tendências de nomes ao longo das décadas.

Alguns nomes, como Osvaldo e Terezinha, mostram um declínio no uso ao longo do tempo, com idades medianas de 62 e 66 anos, respectivamente.



Já os nomes Gael e Helena estão em ascensão, com idades medianas de 1 e 8 anos, respectivamente, refletindo a mudança nas preferências de nomeação.



O levantamento do IBGE considera o primeiro nome informado de cada pessoa e a frequência dos sobrenomes, sem levar em conta a ordem de como foram registrados.

Também são levadas em conta variações de grafia dos nomes, como Ana e Anna, além de outros ajustes como a ausência de sinais diacríticos em nomes como Antônio e Luís.

Nomes no mundo



Outra novidade do site é o "Nomes no Mundo", onde é possível explorar os nomes e sobrenomes mais comuns em diferentes países.

A ferramenta permite comparar a popularidade de certos nomes no Brasil com os dados internacionais.







Por exemplo, ao selecionar China, é possível descobrir que o sobrenome Wang é o mais comum, com 1.513 pessoas registradas com esse sobrenome no Brasil. Na Bolívia, os nomes mais frequentes são Juan e Juana, com 67.908 e 3.113 registros no Brasil, respectivamente.



Nomes

Confira ranking com os 30 nomes mais populares no Brasil

Maria: 12.284.478

José: 5.164.752

Ana: 3.948.650

João: 3.430.608

Antônio: 2.241.094

Francisco: 1.665.494

Pedro: 1.624.478

Carlos: 1.474.492

Lucas: 1.341.525

Luiz: 1.335.098

Paulo: 1331639

Gabriel: 1.211.227

Marcos: 1.082.739

Davi: 876.593

Rafael: 873.321

Luís: 838.237

Daniel: 770.743

Miguel: 715.241

Gustavo: 680.738

Felipe: 676.680

Guilherme: 676.181

Francisca: 665.602

Eduardo: 658.697

Matheus: 652.373

Julia: 650.271

Bruno: 645.929

Marcelo: 644.503

Arthur: 617.823

Leonardo: 566.973

Rodrigo: 561.663

Sobrenomes

Confira ranking dos 10 sobrenomes mais comuns do país.

Silva (34.030.104 pessoas)

Santos (21.367.475)

Oliveira (11.708.947)

Souza (9.197.158)

Pereira (6.888.212)

Ferreira (6.226.228)

Lima (6.094.630)

Alves (5.756.825)

Rodrigues (5.426.540)

Costa (4.861.083)