Reprodução/ Freepik Sol e calor predominam no interior nordestino

A cidade de Ibotirama, no oeste da Bahia, registrou 38,5 °C neste final de semana, a maior temperatura do Brasil no período, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O município baiano divide a liderança com Cuiabá (MT), que marcou a mesma temperatura.

Na sequência do ranking, aparecem Picos (PI), com 38,2 °C, Rosário Oeste (MT) e Seridó (RN), ambas com 37,6 °C.

Completam a lista das dez cidades mais quentes: Salto do Céu (MT), Caicó (RN), Corrente (PI), Araguaçu (TO) e Nhumirim (MS), com registros entre 37,5 °C e 37 °C.

Localizada às margens do Rio São Francisco, Ibotirama é conhecida pelo clima quente e seco. Durante a primavera e o verão, as temperaturas costumam passar de 35 °C, acompanhadas da baixa umidade.

O calor acima da média tem predominado em regiões do interior do Nordeste e do Centro-Oeste, segundo o Inmet.

Outros recordes

Vale lembrar que o registro deste domingo (2) representa a maior temperatura do país no primeiro fim de semana de novembro.

As marcas mais altas de 2025 ocorreram durante as ondas de calor do início do ano: 43,8 °C em Quaraí (RS), em 4 de fevereiro; 42,1 °C em Porto Murtinho (MS), em 17 de janeiro; e 42,0 °C em Silva Jardim (RJ), em 17 de fevereiro.

Sem chuva

A previsão para os próximos dias indica chuva em quase todas as regiões do Brasil, com exceção do interior do Nordeste.

O Inmet prevê pancadas isoladas no litoral, especialmente entre Bahia, Sergipe e Alagoas, e precipitações pontuais no centro-norte do Maranhão.





Os maiores acumulados devem ficar abaixo de 10 milímetros, com destaque para o litoral sul da Bahia. Já o interior da região deve enfrentar baixa umidade, que pode cair abaixo de 20% no oeste baiano - é importante se atentar às queimadas e ao desconforto térmico.