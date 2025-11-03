Reprodução Água do mar em Pipa fica vermelha e intriga moradores

Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar o mar de Pipa, no Rio Grande do Norte, com uma tonalidade avermelhada. O fenômeno chamou a atenção de moradores e turistas, enquanto órgãos ambientais iniciaram o monitoramento da área para entender o que está acontecendo. As informações são do Tibau Notícias.





Nos últimos dias, o trecho entre as praias do Golfinho e de Cacimbinhas apresentou coloração atípica, registrada em fotos e vídeos que circulam online. As imagens levantaram dúvidas sobre a causa da mudança e despertaram preocupação entre frequentadores da região.

De acordo com especialistas, a alteração na cor da água pode estar relacionada à chamada “maré vermelha”, fenômeno causado pela proliferação de microalgas marinhas, como dinoflagelados e cianobactérias. Esse aumento excessivo pode ocorrer por elevação da temperatura da água, acúmulo de nutrientes e redução da circulação das correntes marinhas.

Embora seja um processo natural, a maré vermelha pode ter impactos ambientais. Em alguns casos, as microalgas liberam toxinas ou reduzem o nível de oxigênio na água, provocando a morte de peixes e outros organismos marinhos. Por isso, os especialistas recomendam que banhistas evitem o contato direto com o mar caso percebam cheiro forte, espuma incomum ou presença de animais mortos.





Até o momento, não há confirmação oficial de que o fenômeno observado em Pipa seja realmente uma maré vermelha.

O iG tentou contato com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), mas naté o momento não teve respostas.