A primavera meteorológica - período que corresponde ao trimestre de setembro a novembro - está chegando ao fim. Dessa forma, algumas características do verão já se manifestam, como o aumento da chuva no Brasil Central e o aumento da temperatura no Sul do país. As informações são do MetSul.

No Sul do Brasil, novembro é o mês mais quente do trimestre, com temperaturas mais elevadas em comparação com o mês de setembro. ﻿Já no Centro-Oeste e no Sudeste, com o fim da temporada seca, o ar tropical quente e úmido torna as pancadas de chuva e temporais isolados cada vez mais frequentes.

Em Porto Alegre, novembro tem média de temperatura mínima pela série 1991-2020, de 17,2°C - a quarta mais alta do ano. A média máxima é de 27,7°C., sendo também a quarta mais alta entre todos os meses.

De acordo com a série 1991-2020, a média de precipitação histórica em Porto Alegre no mês de novembro é de 105,5 mm, inferior a de setembro que é de 147,8 mm e outubro que chega a marcar 153,2mm. É a segunda menor média mensal de precipitação, ficando atrás do mês de março que marca 103,3 mm.

Em São Paulo, considerando os dados da estação de Mirante de Santana e a série histórica 1991-2020, novembro tem temperatura mínima de 17,3°C e máxima mensal de 26,9°C.

A precipitação média histórica de novembro em São Paulo é de 143,9 mm, marca acima da mínima anual que é a de agosto de 32,3mm, e abaixo da maior entre todos os meses do ano que é de 292,1 mm em janeiro.

Chuva em novembro

Os volumes de chuva devem aumentar consideravelmente no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil durante o mês de novembro, marcando o início da estação chuvosa, com precipitações constantes e volumosas.

Os primeiros 15 dias de novembro, já terão precipitações volumosas em pontos do Centro-Sul do Brasil, com marcas que podem ficar próximas ou atingir a média histórica de chuva do mês inteiro em diversos estados.

Volumes de 100 mm a 150 mm podem ocorrer em pontos de todos os estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste na primeira quinzena de novembro com maiores acumulados ocorrendo de forma localizada, acompanhados de temporais que trarão altos volumes em pouco tempo.

No mês de novembro a expectativa é que chova perto ou acima da média em quase todo o Centro-Oeste e o Sudeste do país, com exceção para alguns pontos do Mato Grosso e Goiás que podem ter precipitações abaixo da média.

Pode chover muito acima da média em alguns lugares do interior de São Paulo e de Minas Gerais. Pode chover de 300 mm a 40 mm em diversas cidades mineiras, inclusive, em Belo Horizonte.

No Sul, o estado do Paraná deve registrar mais chuva no mês de novembro com precipitação acima da média em muitas cidades. Em Santa Catarina, a precipitação deve ficar perto ou acima da média em boa parte do estado, com volume maior em áreas próximas ao Paraná e no Leste do Estado. Em pontos mais a Oeste, a precipitação deve ser irregular.





Temperatura em novembro

O mês de novembro terá temperaturas abaixo da média na maior parte do Centro-Sul do país, repetindo o padrão observado em outubro. A alta ocorrência de chuvas vai ajudar a moderar as temperaturas no Centro-Oeste e Sudeste, impedindo períodos prolongados mais secos e quentes.

Incursões de ar frio irão ocorrer na Região Sul, afetando o Sudeste, mas sem grande ímpeto. Nesse caso, novembro não deve ser um mês de muito calor.

No Rio Grande do Sul, o mês deve registrar temperaturas agradáveis ou calor moderado. Com isso, a tendência é que o vento do quadrante Leste, que sopra de moderado a forte, entre a tarde e a noite, devido ao contraste térmico e de pressão entre o mar e o continente.

Oceano Pacífico em novembro

Este ano as águas do Oceano Pacífico estão mais frias em comparação com o mesmo período do ano passado, quando ele apresentava condições de neutralidade na faixa equatorial, com anomalias de temperatura da superfície do mar próximas a -0,1°C a -0,3°C.

De acordo com o último boletim semanal da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA) dos Estados Unidos, o pacífico apresenta condições de La Ninã. Conforme o o último boletim semanal do órgão, uma anomalia de temperatura da superfície do mar está em -0,6°C na região Ninõ 3.4, no Pacífico Equatorial Central. O valor está no limite inferior de La Ninã de fraca intensidade.

Durante o mês, há a possibilidade de um resfriamento adicional, portanto, as condições oceânicas em patamar de La Ninã devem persistir com pouca intensidade.