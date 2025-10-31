Reprodução/Instituto Últimos Refúgios/ Leonardo Merçon Gambás de orelha branca.

O número de ocorrências por invasão de saruês em Joinville cresceu 172% entre 2024 e 2025. Ao todo, foram 712 capturas entre 1º de janeiro e 30 de outubro deste ano, a nte as 261 de todo o ano passado. A informação consta em relatório do Corpo de Bombeiros Voluntários (CBVJ), obtido pelo iG.

Em todos os meses de 2025, o volume de ocorrências foi maior que o dobro em comparação ao mesmo período de 2024. Em janeiro, por exemplo, foram 38 resgates neste ano, ante 14 no ano anterior. Em outubro, o número saltou de 40 para 184.

A média mensal foi de 21,7 para 71,2 ocorrências, que equivalem a 2,3 resgates por dia.

As invasões são registradas especialmente entre setembro e outubro, que é o período de reprodução da espécie. As fêmeas buscam locais secos, escuros e quentes para construir ninhos e, para isso, se abrigam em sótãos, entulhos ou móveis empilhados nos quintais.

Segundo o CBV, a expansão urbana e o avanço da construção civil reduziram as áreas verdes da cidade e, com isso, os saruês se adaptaram à cidade. Eles ajudam a controlar pragas e pequenos animais, não são agressivos e devem ser capturados apenas por equipes autorizadas.





Ações adotadas

Questionado pela reportagem sobre quais ações têm sido adotadas para lidar com o aumento dos casos, o Corpo de Bombeiros informou que a competência é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A pasta foi procurada via e-mail e ainda não retornou. O espaço segue aberto para novas manifestações.