reprodução/pf PF deflagra a Operação Capgras contra fraudes em pensões e aposentadorias na UFRJ

A Polícia Federal (PF) prendeu quatro pessoas na manhã desta quinta-feira (30), durante a Operação Capgras, que investiga fraudes em pensões e benefícios de servidores falecidos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Segundo a PF, o grupo movimentou cerca de R$ 22 milhões entre janeiro de 2022 e dezembro de 2024 por meio de falsificação de documentos, estelionato, lavagem de dinheiro e uso de empresas de fachada.

Há indícios de que parte do dinheiro tenha sido destinada à cúpula da facção criminosa Comando Vermelho (CV), segundo informações do g1.

Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos. As ações ocorreram em bairros do Rio - como Barra da Tijuca, Recreio, Piedade, Inhoaíba e Senador Camará - e nas cidades de Nova Iguaçu, Nilópolis, Mangaratiba e Mogi das Cruzes (SP).

Em São Paulo, nos fundos da residência do principal alvo da operação, os agentes encontraram um "escritório do crime", com estações de trabalho, computadores, arquivos e planilhas que detalhavam as práticas ilegais.

Já na Barra da Tijuca, em um condomínio de luxo, a PF apreendeu dinheiro em espécie, joias, relógios de grife, celulares, veículos, cofres, uma máquina de contar dinheiro e documentos.

Como era o esquema

Segundo as investigações, os criminosos utilizavam documentos falsos para se passarem por familiares de ex-professores da UFRJ e, assim, receber indevidamente pensões e benefícios da instituição. O grupo também teria praticado outros golpes bancários e fraudes previdenciárias.

O inquérito começou após a denúncia de um pensionista, que percebeu a inclusão de um beneficiário falso em sua pensão. A própria universidade realizou uma auditoria interna e identificou casos semelhantes. O prejuízo estimado para a instituição é de cerca de R$ 1,2 milhão.

A PF não descarta a possibilidade de que o grupo tenha aplicado o mesmo esquema em outros órgãos públicos. Os investigados podem responder por falsificação de documento público, estelionato, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e organização criminosa.





Operação Capgras

O nome da operação faz referência à síndrome de Capgras, transtorno psiquiátrico descrito em 1923 pelo francês Joseph Capgras, no qual a pessoa acredita que alguém próximo foi substituído por um impostor.