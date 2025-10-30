Reprodução/freepik Governo Federal divulga taxa oficial de desmatamento na Amazônia.

O Governo federal divulgou nesta quinta-feira (30) a taxa oficial de desmatamento na Amazônia e no Cerrado referente ao período de 1° de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025. A pesquisa foi realizada pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O resultado do levantamento foi apresentado em uma coletiva de imprensa, às 14h00, que contará com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, entre outras figuras importantes no cenário ambiental do Brasil.

O desmatamento na Amazônia apresentou uma queda de 11,08% no período de um ano. Este é o quarto ano consecutivo de redução após oito anos de alta. Essa taxa também é a menor em 11 anos e a terceira menor da série histórica iniciada em 1988.

Na contribuição por estados, o Pará, o Mato Grosso e o Amazonas contribuíram com cerca de 80% do desmatamento de toda a Amazônia legal. De todos os estados avaliados, o Mato Grosso foi o único que apresentou uma tedência de alta nesse período, com um aumento de 25,05%.

O Cerrado também registrou queda na taxa de desmatamento no último ano, com 11,49% de redução. Este é o segundo ano de queda consecutiva após quatro anos de alta. Esta é a menor taxa dos últimos cinco anos.

O desmatamento no Cerrado está muito concentrado na região do MATOPIBA, que teve 77,9% de sua área desmatada no último ano. Os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia respondem por 78% do desmatamento do Cerrado.









O Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes) foi criado em 1988 e é o sistema oficial de monitoramento da perda de cobertura florestal no país. Ele utiliza imagens de satélite em alta resolução para calcular a taxa de desmatamento por corte raso e por degradação florestal. Os dados gerados pelo Prodes servem de referência nacional e internacional para políticas ambientais e climáticas.

Ações do Governo Federal para prevenção e controle do desmatamento e dos incêndios florestais

Entre as ações do Governo Federal para a prevenção e o controle de incêndios florestais e do desmatamento está o Programa União com Municípios, que contou com a adesão de 70 prefeitos de cidades da Amazônia. A iniciativa resultou na redução de 65,5% do desmatamento nos 70 municípios que aderiram ao Programa UcM entre 2022 e 2025.

Outra medida é a retomada da destinação de florestas públicas federais. Cerca de 300 comunidades devem ser beneficiadas pela iniciativa até 2026.

Entre outras medidas voltadas para a diminuição do desmatamento e dos incêndios florestais está a ampliação do programa Bolsa Verde, a retomada e a aceleração de investimentos do Fundo Amazônia, o alinhamento das normas de crédito rural com a PPCDAm e a aprovação de Lei do Mercado Brasileiro de Emissões - Lei do Carbono (Lei 15.042/2024).