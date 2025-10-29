Acidente na BR-040 deixa vítima fatal
Carandaí online/Reprodução
O trânsito na BR-040 foi desviado para dentro da cidade de Carandaí (MG), e o trecho na rodovia segue sinalizado.

As pistas estão interditadas desde por volta de 22h10, nos dois sentidos, após um acidente envolvendo uma carreta e uma moto, na altura do km 666. O motociclista morreu no local.

Segundo a concessionária EPR Via Mineira, equipes trabalham no local com viaturas de inspeção, guincho pesado e ambulância.

Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal também atuam na ocorrência.

Após o acidente, a carreta pegou fogo.


O telefone para informações é o 0800 003 1040.

