ITA realiza primeira fase do vestibular 2026.

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) realizou, no domingo (5), a primeira fase do vestibular 2026, que selecionará novos alunos para cursos de graduação em Engenharia. As provas foram aplicadas em 25 cidades do país e registraram 10.043 inscrições. Desse total, 8.656 candidatos compareceram.
Nesta etapa, os participantes responderam a 48 questões objetivas de matemática, física, química e inglês. O resultado preliminar será divulgado no dia 9 de outubro, no site oficial do vestibular. Candidatos que desejarem entrar com recurso deverão preencher o formulário disponível na página, digitalizá-lo e enviá-lo à Seção de Vestibular da página do ITA.
A lista dos classificados para a segunda fase do processo seletivo será publicada em 20 de outubro. Essa etapa ocorrerá entre os dias 28 e 31 de outubro, com provas discursivas de matemática, física, química e português. Já a convocação para a terceira e última fase ocorrerá no dia 12 de dezembro.
O vestibular do ITA oferece 180 vagas distribuídas em oito especialidades de Engenharia. Confira as opções:
Campus de São José dos Campos - São Paulo
- Engenharia Aeronáutica;
- Engenharia Eletrônica;
- Engenharia Mecânica-Aeronáutica;
- Engenharia Civil-Aeronáutica;
- Engenharia de Computação;
- Engenharia Aeroespacial.
Campus de Fortaleza - Ceará
- Engenharia de Sistemas;
- Engenharia de Energia.
Em maio deste ano, o ITA completou 75 anos de atuação no ensino e na pesquisa científica. Fundado em 1950, em São José dos Campos, interior de São Paulo, ao lado do então Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), atualmente denominado Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), o instituto se consolidou como uma das principais referências na formação de engenheiros e no desenvolvimento tecnológico do Brasil.