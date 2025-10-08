Divulgação/ITA ITA realiza primeira fase do vestibular 2026.

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) realizou, no domingo (5), a primeira fase do vestibular 2026, que selecionará novos alunos para cursos de graduação em Engenharia. As provas foram aplicadas em 25 cidades do país e registraram 10.043 inscrições. Desse total, 8.656 candidatos compareceram.

Nesta etapa, os participantes responderam a 48 questões objetivas de matemática, física, química e inglês. O resultado preliminar será divulgado no dia 9 de outubro, no site oficial do vestibular. Candidatos que desejarem entrar com recurso deverão preencher o formulário disponível na página, digitalizá-lo e enviá-lo à Seção de Vestibular da página do ITA.

A lista dos classificados para a segunda fase do processo seletivo será publicada em 20 de outubro. Essa etapa ocorrerá entre os dias 28 e 31 de outubro, com provas discursivas de matemática, física, química e português. Já a convocação para a terceira e última fase ocorrerá no dia 12 de dezembro.

O vestibular do ITA oferece 180 vagas distribuídas em oito especialidades de Engenharia. Confira as opções:

Campus de São José dos Campos - São Paulo

Engenharia Aeronáutica;

Engenharia Eletrônica;

Engenharia Mecânica-Aeronáutica;

Engenharia Civil-Aeronáutica;

Engenharia de Computação;

Engenharia Aeroespacial.

Campus de Fortaleza - Ceará

Engenharia de Sistemas;

Engenharia de Energia.





Em maio deste ano, o ITA completou 75 anos de atuação no ensino e na pesquisa científica. Fundado em 1950, em São José dos Campos, interior de São Paulo, ao lado do então Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), atualmente denominado Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), o instituto se consolidou como uma das principais referências na formação de engenheiros e no desenvolvimento tecnológico do Brasil.