A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou, na tarde deste sábado (25), a liberação total da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) na altura do quilômetro 358, em Miracatu, no interior de São Paulo, após um período de interdição.

O bloqueio ocorreu no sentido sul da via em razão da remoção de um veículo acidentado.

Segundo boletim divulgado às 16h20 pela PRF, equipes foram acionadas para atuar no local e coordenar o fluxo de veículos. Porém, às 17h18, comunicou que as pistas estavam livres.





Pista liberada

A PRF acompanhou os trabalhos de remoção e alertou que o tráfego poderia apresentar lentidão nos dois sentidos da rodovia em função da operação e do acúmulo de veículos na região.

A Régis Bittencourt é uma das principais ligações entre São Paulo e o Paraná, com tráfego intenso de automóveis e caminhões.

Em situações de interdição total, a recomendação é que os motoristas mantenham distância segura entre veículos e sigam as instruções das equipes que atuam no local.