FreePik Defesa Civil emite alerta para frente fria com ventos e chuva

O avanço de uma frente fria deve mudar o tempo no Sul do Brasil neste fim de semana, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e risco de temporais isolados, segundo o site Climatempo.

Já no Centro-Oeste e no Sudeste, o calor e o ar seco continuam predominando, elevando o alerta para baixos índices de umidade relativa do ar.

No Sul, uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina vai favorecer o aumento da umidade e o desenvolvimento de instabilidades no Rio Grande do Sul. Pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte e possibilidade de raios, devem atingir o oeste e o sul do estado. Os ventos podem superar os 50 km/h.

No sábado (25), o avanço da frente fria aumenta o risco de chuva intensa em todo o território gaúcho, principalmente entre a tarde e a noite. Em Porto Alegre, há previsão de pancadas no fim do dia. Em Santa Catarina e no Paraná, a chuva se concentra no extremo oeste, enquanto o interior dos estados deve seguir com tempo firme. No domingo (26), a instabilidade se espalha pela região, com chuva mais intensa no norte do Rio Grande do Sul e no oeste catarinense e paranaense.

O calor se intensifica no Sudeste, com temperaturas que podem chegar a 33 °C em São Paulo no domingo. A umidade relativa do ar deve cair abaixo de 30%, elevando o risco de incêndios florestais e desconforto respiratório. Na segunda-feira (27), a frente fria chega ao estado e provoca pancadas de chuva à tarde, principalmente na capital e no interior.

Em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o fim de semana será de sol forte e tempo seco. Apenas o litoral capixaba e o nordeste mineiro podem registrar chuva isolada.

O tempo firme predomina na região do Centro-Oeste, com sol, calor intenso e umidade em níveis críticos, especialmente em Goiás e no Distrito Federal, onde os índices podem cair abaixo de 20%. Em Mato Grosso do Sul, a aproximação da frente fria deve provocar pancadas de chuva e possíveis temporais no sábado, enquanto o Mato Grosso pode ter chuva isolada no norte e oeste.

Já no Nordeste, a Bahia segue em alerta para chuva forte e persistente no litoral, especialmente entre o sul e o recôncavo. Em Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte, a chuva deve ocorrer de forma isolada. No interior, o tempo permanece seco e quente.

Enquanto no Norte as instabilidades continuam concentradas sobre o Amazonas, Acre e Rondônia, com risco de temporais e trovoadas. No Tocantins, Pará e Amapá, o sol predomina, com calor intenso e queda acentuada na umidade relativa do ar.