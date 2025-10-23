Foto: Divulgação/ Motiva-CCR Serra das Araras tem trecho bloqueado após acidente

O trânsito na Dutra foi liberado entre os kms 223 e 224, no sentido São Paulo, na altura da cidade de Pirai (RJ). A informação está no site da CCR-Motiva e foi confirmada ao iG pela assessoria de imprensa.

Um acidente ocorrido no início da manhã desta quinta-feira (23) fechou a via completamente e causou reflexos por quase 10 quilômetros.

O acidente

A concessionária informou que ocorreu um engavetamento com três carretas. A batida causou a queda de uma carga de granito, transportada por um dos veículos. Uma pessoa morreu.

Veja o trecho onde ocorreu o acidente:

Segundo a emrpesa, duas pessoas saíram sem ferimentos.





*Reportagem em atualização