O trânsito na Dutra foi liberado entre os kms 223 e 224, no sentido São Paulo, na altura da cidade de Pirai (RJ). A informação está no site da CCR-Motiva e foi confirmada ao iG pela assessoria de imprensa.
Um acidente ocorrido no início da manhã desta quinta-feira (23) fechou a via completamente e causou reflexos por quase 10 quilômetros.
O acidente
A concessionária informou que ocorreu um engavetamento com três carretas. A batida causou a queda de uma carga de granito, transportada por um dos veículos. Uma pessoa morreu.
Veja o trecho onde ocorreu o acidente:
Segundo a emrpesa, duas pessoas saíram sem ferimentos.
*Reportagem em atualização