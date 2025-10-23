Serra das Araras tem trecho bloqueado após acidente
Foto: Divulgação/ Motiva-CCR
Serra das Araras tem trecho bloqueado após acidente

O trânsito na Dutra foi liberado entre os kms 223 e 224, no sentido São Paulo, na altura da cidade de Pirai (RJ). A informação está no site da CCR-Motiva e foi confirmada ao iG pela assessoria de imprensa.

Um acidente ocorrido no início da manhã desta quinta-feira (23) fechou a via completamente e causou reflexos por quase 10 quilômetros.

O acidente

A concessionária informou que ocorreu um engavetamento com três carretas. A batida causou a queda de uma carga de granito, transportada por um dos veículos. Uma pessoa morreu.

Veja o trecho onde ocorreu o acidente:

Acidente bloqueia Via Dutra no sentido SP
Reprodução/CCR-RioSp
Acidente bloqueia Via Dutra no sentido SP


Segundo a emrpesa, duas pessoas saíram sem ferimentos.

*Reportagem em atualização

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-10-23/dutra-bloqueada-pirai-acidente-sentido-sp.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes