Reprodução O veículo transporta um sistema industrial de moagem

Uma megacarreta com 850 toneladas permanece parada às margens da BR-381 ( Fernão Dias), em Camanducaia, interior de Minas Gerais, desde a tarde de o último dia 13, segundo informou a Arteris ao Portal iG.

O veículo transporta um sistema industrial de moagem destinado a uma planta em Goiás e apresentou falha mecânica, conforme informaram autoridades de tráfego e a transportadora responsável.

O veículo tem 123 metros de comprimento, equivalente a um prédio de 30 andares deitado, 7,3 metros de largura, 44 eixos e 264 pneus.

A carga é indivisível e superdimensionada, utilizada em indústrias de mineração e processamento de materiais.

A viagem começou em Atibaia, interior de São Paulo, no último dia 9 e seguiria pela BR-381 até Perdões, interior de Minas Gerais, com chegada final prevista para janeiro, atrasada pelo incidente.





Bloqueio

No dia do bloqueio, a carreta ocupou todas as faixas sentido Belo Horizonte durante cerca de 24 horas, provocando congestionamentos de até 15 km.

Após a movimentação para as margens da rodovia, o tráfego foi liberado parcialmente.

Atualmente, a circulação ocorre apenas durante o dia, com velocidade reduzida para 20 a 30 km/h e acompanhamento de escoltas da Arteris, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e equipe técnica.

Desde quinta passada (16), equipes especializadas da transportadora realizam reparos no veículo. O trabalho está condicionado à chegada de peças específicas, sem previsão definida para a retomada da viagem.

A Arteris Fernão Dias mantém o monitoramento do local e recomenda atenção redobrada aos motoristas que passam pelo trecho.