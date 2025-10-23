Reprodução/Polícia Civil Polícia prende criminosos que aplicam golpe do falso advogado

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) deflagrou, nesta quinta-feira (23), uma ação que mira uma organização criminosa especializada no golpe do falso advogado. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Até a manhã desta quinta, seis pessoas foram presas no Ceará, entre elas uma detida em flagrante, enquanto outros 11 alvos seguem foragidos. Ao todo, foram expedidos 16 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão, cumpridos nos estados do Ceará e do Rio de Janeiro.

Veja mais: Tiroteio entre PM e assaltantes deixa um morto e dois feridos no PE

Segundo o MJSP, o grupo se aproveitava de informações públicas de processos judiciais para se passar por advogados e cobrar custas processuais inexistentes de vítimas. Elas, por sua vez, realizavam transferências bancárias para os criminosos, pois achavam que eles eram seus próprios representantes legais.

A investigação em Santa Catarina começou após uma vítima de Florianópolis relatar ter transferido cerca de R$ 270 mil aos criminosos.

O Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça apoiou a ação, em parceria com as polícias civis do Ceará e do Rio de Janeiro. Os agentes batizaram a ação de "Operação Litis Simulation".

Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo, o golpe é novo e tem chamado a atenção das autoridades. Ele afirma que os criminosos conseguem abordar as vítimas com falsas promessas de recebimentos de indenizações, geralmente em processos trabalhistas, previdenciários ou cíveis.

"Após o envio do dinheiro, encerram a comunicação e desaparecem", explicou.





Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e, conforme o avanço das apurações, lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998).

As penas podem ultrapassar 15 anos de prisão, além de multas e perda de bens obtidos com as fraudes.