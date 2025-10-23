YouTube/ Observatório Espacial Heller & Jung Meteoro 'bola de fogo' cruza o céu do RS durante madrugada

Um meteoro do tipo fireball, também conhecido como “bola de fogo”, foi registrado sobre o céu do Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira (23). O fenômeno foi captado pelo Observatório Espacial Heller & Jung, localizado em Taquara, a cerca de 80 quilômetros de Porto Alegre.





Segundo o observatório, o meteoro apresentou magnitude de -4,2, o que indica um brilho intenso. Em astronomia, a magnitude é usada para medir o brilho de corpos celestes: quanto menor o número, mais luminoso o objeto.

De acordo com os dados registrados, o fireball entrou na atmosfera terrestre a uma altitude de aproximadamente 100 quilômetros e se desintegrou a 52 quilômetros de altura, sobre o oeste do estado. Todo o evento durou cerca de 0,57 segundos.





A aparição coincidiu com o pico da chuva de meteoros Orionídeas, que tem iluminado o céu brasileiro desde a noite de terça-feira (21).

Essa chuva é composta por fragmentos deixados pelo cometa Halley e pode ser observada a olho nu, especialmente nas madrugadas, quando a atividade é mais intensa.