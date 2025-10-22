Foto: Divulgação/ Motiva-CCR A modernização da Serra das Araras é considerada uma das mais complexas da América Latina

A RioSP, concessionária da Via Dutra, segue até sexta-feira (23) com a detonação de rochas para as obras da nova Serra das Araras. O bloqueio acontece das 13h às 15h, na pista de subida (sentido São Paulo), no km 225, em Paracambi (RJ).

Veja mais: Obras em trecho movimentado da Dutra estão apenas 21% concluídas



A pista de descida, no sentido Rio de Janeiro, continua liberada.

Reprodução/Site da CCR Atividades de desmontes de rochas na Serra das Araras seguem até essa sexta (23)





As atividades contam com acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal e da equipe de Operações da concessionária.

A RioSP orienta os motoristas a respeitarem os limites de velocidade e a sinalização no trecho.

Via Dutra e Serra das Araras

Com 74 anos de história, a Rodovia Presidente Dutra é uma das principais ligações entre São Paulo e Rio de Janeiro, os maiores centros urbanos do Sudeste. Segundo o Gov.br, em 2024, cerca de 52% do PIB brasileiro passou pela via.

A Serra das Araras, onde ocorrem as obras de detonação, é um dos trechos mais desafiadores da rodovia, localizada entre Piraí e Paracambi. Sua fama vem das curvas perigosas e do fluxo de veículos pesados.





As obras em andamento na região fazem parte do projeto da nova Serra das Araras, que visa ampliar a capacidade da rodovia e melhorar a segurança nas viagens entre os dois estados.

