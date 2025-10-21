Foto: EPR Via Mineira Pedágio na BR-040 pode subir

O pedágio da BR-040/495, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, terá um valor diferente do anunciado pelo governo no começo de outubro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério dos Transportes divulgaram que a tarifa seria de R$ 17, porém, um ofício enviado pela agência à Fazenda diz que o valor efetivo será de R$ 21.

De acordo com o ofício, revelado pela coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a cobrança de R$ 21 está prevista para começar em 3 de novembro, mesma data do início da operação da Elovias, a nova responsável pela administração da rodovia. O documento inclui tabela com os cálculos tarifários e os parâmetros usados pela agência para definir o valor.

Antes, o pedágio custava R$ 14,50. Com a tarifa de R$ 17, há um aumento de cerca de 21% para os usuários - como foi informado pelo ministro Renan Filho. Agora, se for confirmado o valor de R$ 21, a alta será de aproximadamente 45% em relação ao pedágio anterior.

BR-040

A BR-040 conecta o Rio de Janeiro a Juiz de Fora, em Minas Gerais, o que faz dela um dos principais corredores logísticos de cargas e passageiros no Sudeste.

Antes, o trecho estava sob administração da Concer, mas o contrato foi encerrado após disputas judiciais e a paralisação das obras da nova subida da Serra de Petrópolis, paradas desde 2016.

O contrato de concessão da Elovias prevê o investimento de R$ 8,8 bilhões em obras de ampliação e modernização da rodovia, com duplicações, construção de faixas adicionais, passarelas, túneis e vias marginais.

Segundo o plano da concessionária, as intervenções devem começar em 2025, após a conclusão dos estudos de viabilidade e a liberação das licenças ambientais.





À reportagem, a ANTT informou que "os valores e a data só serão confirmados após a matéria passar por deliberação da diretoria colegiada" da agência.

O Portal iG também em contato com a Elovias por e-mail para esclarecer a divergência nos valores e aguarda retorno.