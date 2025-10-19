Reprodução/PCPR PCPR e PCSP prendem homem investigado por estelionato sentimental em São Paulo

Um homem de 50 anos foi preso na última quarta-feira (15), em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, suspeito de aplicar um golpe contra uma mulher de 68 anos com quem mantinha um relacionamento em Curitiba, no Paraná. A prisão foi confirmada pela Polícia Civil do Paraná ao Portal iG.

Segundo a corporação, o caso aconteceu em 2024. O investigado se relacionou com vítima por cerca de sete meses, período em que prometia casamento e a compra de imóveis em conjunto. Ele inclusive chegou a emitir convites de casamento e distribuí-los aos familiares da mulher.

Segundo o delegado Pablo Andrade Amorim, da Delegacia da Mulher de Curitiba, o suspeito induziu a vítima a assinar documentos e escrituras que lhe concediam direitos patrimoniais.

A idosa descobriu o golpe após receber notificações do Detran sobre multas de um carro que não era dela. Em seguida, percebeu cobranças de cartões e procurou a polícia.

Ainda de acordo com Amorim, após puxar a ficha criminal, a polícia descobriu que o golpista tinha várias vítimas pelo país. Ele já tinha passagens por estelionato e falsidade ideológica, além de condenações anteriores.

"Ele atuava não só no Paraná, mas São Paulo, na Bahia (…) outro fato que chama a atenção é que ele tem uma infinidade de linhas telefônicas cadastradas em seu nome, algumas ativas, outras inativas, mas os endereços são de todas as partes do Brasil", diz.





O suspeito foi preso preventivamente e será transferido para o Paraná, onde ficará à disposição da Justiça.