Reprodução/Itamaraty O chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, fez um breve pronunciamento à imprensa, nesta quinta-feira (16), após se reunir com Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos.





O encontro aconteceu na Casa Branca, em Washington, e teve como objetivo negociar os temas que serão discutidos na conversa entre os dois presidentes.

A reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio começou às 15h, pelo horário de Brasília, e terminou por volta das 16h20. A conversa particular entre os dois durou cerca de 15 minutos. Em seguida, outros membros dos governos passaram a participar do encontro.

Vieira teve como desafio criar um ambiente favorável para que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump possam dialogar sem constrangimentos.

O governo brasileiro busca a redução das tarifas de 50% aplicadas pelos Estados Unidos sobre alguns produtos do Brasil.

Vieira afirmou que a conversa com Marco Rubio foi construtiva.

"Mantive uma ótima reunião aqui com o secretário de Estado, Marco Rubio. Essa reunião começou com um encontro bilateral a sós, que durou cerca de 20 minutos — reservado e muito produtivo —, seguido de uma reunião mais ampla, da qual participaram integrantes da equipe do representante comercial da Casa Branca, do Departamento de Estado e da Embaixada do Brasil. Durante todo o encontro, prevaleceu uma atitude construtiva, voltada aos pontos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia e com boa química", afirmou o ministro.

O chanceler afirmou também que há interesse de que os presidentes Lula e Trump se encontrem em breve, mas ainda não há um local definido.

Vieira disse ainda que a conversa marca o início de "um processo auspicioso" para reversão do tarifaço.

"Reiterei a posição brasileira, transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada, sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano desde julho" , relatou o chanceler brasileiro.