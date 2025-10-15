Reprodução Sheila Thomaz e Anderson Farias

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou nesta quarta-feira (15) que o prefeito, Anderson Farias (PSD), e a esposa, Sheila Thomaz, decidiram "seguir caminhos pessoais distintos".

A separação foi comunicada em nota oficial enviada para a imprensa, e acontece em meio a uma denúncia registrada contra a então primeira-dama.

Comum acordo

No informe (veja a nota completa no final desta reportagem) sobre a separação, o governo municipal afirma que a decisão foi em comum acordo, e que Sheila Thomaz deixará a presidência do Fundo Social de Solidariedade. No Brasil, é comum as primeiras-damas assumirem esta função, por tradição.

''A transição será técnica e planejada, sem interrupção dos atendimentos à população'' .

E continua:

''Assuntos da vida privada não se confundem com as responsabilidades públicas'' .

Acusações

A separação do casal foi anunciada pouco mais de um mês depois de um boletim de ocorrência registrado por uma servidora concursada da prefeitura contra Sheila, a acusando de perseguição e injúria.

No B.O, a mulher afirma que Sheila foi ao local onde trabalha para expô-la e, em outra ocasião, a ofendeu ver,balmente em um evento.

A servidora diz ter assumido o cargo de Diretora do Departamento de Vigilâncias em Saúde da cidade. E afirma ainda que Sheila foi a responsável por um dossiê com informações falsas para provocar a demissão da funcionária, e pelo envio de pessoas para que ela fosse fotografada em diferentes locais.

A mulher não explicou para a polícia o motivo das supostas perseguição e injúria. E afirmou ter um relacionamento amoroso com o prefeito.

O iG tentou contato via telefone com a Prefeitura de São José dos Campos para mais detalhes, mas não obteve retorno.

A reportagem também ligou no Fundo Social e pediu para falar com Sheila Thomaz. A pessoa que nos atendeu disse que não poderia passar o telefone dela, mas que retornaria assim que tivesse mais informação. E informou que estava ocorrendo uma reunião na tarde desta quarta (15) para nomeação do próximo presidente da instituição.

Também foi feito contato com Sheila pela rede social pessoal dela. O espaço segue aberto.

Nota da prefeitura sobre a separação

A Prefeitura de São José dos Campos informa que o prefeito Anderson Farias e a Sheila Thomaz, de comum acordo, decidiram seguir caminhos pessoais distintos.

O prefeito seguirá exercendo normalmente suas funções, com foco na cidade, nas ações, obras e metas do Plano de Gestão, assegurando a continuidade dos serviços públicos e dos projetos em andamento.

Sheila Thomaz deixará a presidência do Fundo Social de Solidariedade para se dedicar a projetos pessoais e profissionais. A transição será técnica e planejada, sem interrupção dos atendimentos à população.

A Prefeitura registra agradecimento pelo trabalho e pela dedicação de Sheila à cidade durante sua gestão à frente do Fundo Social.





Agradecemos as manifestações de carinho e pedimos compreensão e respeito à privacidade do prefeito, de Sheila e de toda a família.

Assuntos da vida privada não se confundem com as responsabilidades públicas.