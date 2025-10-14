Reprodução/Arquivo pessoal O professor Gean Rodrigues Passos, 41 anos, morto no Ceará

A Polícia Civil do Ceará apreendeu, nesta segunda-feira (13), o segundo adolescente suspeito de envolvimento na morte do professor Gean Rodrigues Passos, de 41 anos, que foi jogado de um penhasco de 40 metros no distrito de Pindoguaba, em Tianguá, no interior do Ceará.

Gean estava desaparecido desde o dia 6 de outubro. O carro e os documentos do professor haviam sido encontrados em pontos diferentes da zona rural de Tianguá, o que levantou suspeitas e levou as autoridades a intensificarem as buscas.



Seu corpo foi encontrado no dia 9, após a confissão do primeiro adolescente, de 17 anos, suspeito de ter envolvimento com o crime



Ele foi apreendido e confessou participação no assassinato do professor. Relatou que, com ajuda de outro suspeito, levou o corpo até o paredão rochoso e o arremessou do alto.



Após o depoimento desse primeiro adolescente, uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Grupamento de Resgate de Tianguá foi acionada.



O resgate do corpo, que estava em um local de difícil acesso, exigiu o uso de cordas e técnicas de rapel.



De acordo com os socorristas, o corpo do professor estava em uma área frequentado apenas por aventureiros e praticantes de rapel, muito rochoso. Foram necessárias cerca de 4 horas de trabalho para a conclusão do resgate.



Segundo a apuração da Polícia Civil, o professor teria sido morto em um local e só depois foi jogado do penhasco. Mas a motivação ainda não foi revelada.







O segundo adolescente apreendido compareceu à delegacia acompanhado de uma advogada e lá os policiais cumpriram o mandado de prisão contra o jovem. Conforme a Delegacia de Tianguá, o adolescente ficou em silêncio durante o depoimento.



O caso é investigado como homicídio e os adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo a homicídio, permanecendo à disposição da Justiça.

A morte do professor, que era muito conhecido na cidade, gerou comoção. Gean Passos Rodrigues atuou como professor, coordenador e diretor escolar.

