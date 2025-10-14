Paulo Pinto/Agência Brasil Apagão em comércio de São Paulo

Milhões de brasileiros ficaram sem energia elétrica durante a madrugada desta terça-feira (14), após um apagão atingir o Distrito Federal e outros 21 estados, em todas as regiões do país.

Conforme explicado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME) ao Portal iG, a falha foi provocada por um incêndio na subestação de Bateias, no Paraná.

Mais cedo, as companhias de energia informaram que houve uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN). Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Até o momento, sabe-se que o apagão atingiu os seguintes estados: além do Distrito Federal, foram registradas falhas no Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O Portal iG procurou as concessionárias responsáveis pela distribuição de energia em cada um desses estados para saber quantos clientes foram afetados no total. Veja abaixo o que foi compartilhado por cada empresa, em ordem alfabética (dos estados):

Ceará

A Enel Ceará informou que quase 1 milhão de clientes foram afetados em 38 subestações do interior do estado. A interrupção ocorreu às 0h32 e o serviço foi totalmente normalizado em 33 minutos.

Distrito Federal

Segundo a Neoenergia Brasília, 35% dos clientes do DF foram atingidos pela falha - vale dizer que o número absoluto não foi informado. A interrupção começou às 0h31 e o restabelecimento total ocorreu às 1h06. A distribuidora reforçou que a causa do apagão não tem relação com sua operação.

Espírito Santo

A EDP, que cobre 70 dos 78 municípios do Espírito Santo, informou que 10% dos clientes atendidos pela concessionária foram atingidos pelo apagão - o número total não foi compartilhado. O restabelecimento de energia foi 100% concluído às 1h08.



Minas Gerais

A Cemig informou que 99% dos clientes tiveram o serviço restabelecido até 1h30, e o fornecimento foi totalmente normalizado às 6h12. A concessionária destacou que, em situações desse tipo, a prioridade é restabelecer o serviço no menor tempo possível.

Pernambuco

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, o fornecimento de energia foi interrompido entre 0h31 e 1h10. Cerca de 600 mil clientes em 60 municípios do Agreste e Litoral foram atingidos. A empresa informou que 19 subestações foram impactadas.

Rio de Janeiro

A Light registrou falta de energia em cerca de 450 mil unidades consumidoras, em regiões da Baixada, Zona Norte e Zona Oeste. O fornecimento foi retomado às 1h05, após autorização do ONS.

Já a Enel Rio afirmou que 277 mil clientes foram afetados e o serviço foi normalizado às 1h22.

Rio Grande do Norte

A Neoenergia Cosern informou que a interrupção afetou 26% dos clientes em diferentes regiões do estado. O restabelecimento começou em quatro minutos e foi concluído às 1h, também sob autorização do ONS.

Santa Catarina

A distribuidora Celesc registrou 88 mil unidades consumidoras sem energia, principalmente nas regiões de Itajaí, Angelina, Grande Florianópolis, Rio do Sul e Blumenau. O fornecimento foi retomado às 1h42.

São Paulo

A Enel relatou que 937 mil clientes ficaram sem energia a partir das 0h32. O restabelecimento aconteceu em cerca de 8 minutos.

A EDP, que atende a 28 municípios do estado de São Paulo nas regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, informou que 12% dos clientes foram atingidos pelo apagão, e 100% do fornecimento de energia foi normalizado a partir de 1h08, assim como no ES.



Já a Elektro SP informou que 11% dos clientes foram afetados nas 223 cidades atendidas pela concessionária no estado de São Paulo. O restabelecimento foi gradativo e, em cerca de 40 minutos, 99% dos clientes já estavam com o fornecimento normalizado. O processo foi concluído às 1h15.





Ainda sem números oficiais

Algumas distribuidoras também confirmaram ao iG a ocorrência, mas ainda não divulgaram o número total de clientes afetados. Veja quais:

Grupo Equatorial (MA, PA, PI, AL, GO, AP e RS)

O Grupo Equatorial informou que a recomposição da carga foi coordenada pelo ONS e o restabelecimento total ocorreu por volta de 1h30.



O Portal iG procurou as distribuidoras da Equatorial em cada estado para obter o número exato de clientes afetados e aguarda retorno.

Energisa (AC, MT, MS, MG, RJ, PB, RO, SE, TO)

A reportagem também aguarda o balanço da Energisa , que atende os estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro (região Sul), Paraíba, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

Sem resposta

Além disso, foram procuradas as distribuidoras Neoenergia Coelba (BA), Copel (PR) e Amazonas Energia (AM), que ainda não responderam até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para novas informações.