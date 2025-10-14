Reprodução/X Apagão em São Paulo

Um apagão atingiu estados de todas as regiões do país na madrugada desta terça-feira (14). Nas redes sociais, internautas transformaram o episódio em meme, já que o "evento" aconteceu enquanto boa parte do país dormia.

"E teve apagão, foi? Eu estava no décimo sono com meu ar torando, vi nada disso", brincou uma usuária no X (antigo Twitter). "Perdi o mega evento nacional de outubro porque estava dormindo", escreveu outra.

Veja outros relatos feitos no X

oxi bicho teve apagão no brasil todo e nem vi pq tava apagada pic.twitter.com/XN0LAB4k8x — K 🐦‍🔥 (@cokarinne) October 14, 2025





que história é essa de apagão geral

pic.twitter.com/cNUhlFcui9 — henry (@henrytuita) October 14, 2025





Não acredito que teve apagão no país todo e eu perdi pq tava dormindo.





Confesso que durante o apagão, corri pro quarto da minha sobrinha pra ver se ela ainda está aqui com a gente... Realmente achei que era arrebatamento





apagao no país todo e eu assim









Entenda o que houve

Segundo informado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ao Portal iG, o blecaute ocorreu às 0h32, quando uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, o que afetou os subsistemas do Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Segundo o órgão, a causa foi um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, que desligou toda a operação de 500 kV. "No momento, a região Sul exportava cerca de 5.000 MW para o Sudeste/Centro-Oeste", informou o ONS em nota.

Relatos nas redes apontaram falta de energia em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Amazonas. Em algumas regiões, a oscilação durou apenas segundos; em outras, a interrupção chegou a 20 minutos.





De acordo com o ONS, será realizada uma reunião com os principais agentes envolvidos no apagão ainda hoje.