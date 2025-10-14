Um apagão atingiu estados de todas as regiões do país na madrugada desta terça-feira (14). Nas redes sociais, internautas transformaram o episódio em meme, já que o "evento" aconteceu enquanto boa parte do país dormia.
"E teve apagão, foi? Eu estava no décimo sono com meu ar torando, vi nada disso", brincou uma usuária no X (antigo Twitter). "Perdi o mega evento nacional de outubro porque estava dormindo", escreveu outra.
Veja outros relatos feitos no X
Entenda o que houve
Segundo informado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ao Portal iG, o blecaute ocorreu às 0h32, quando uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, o que afetou os subsistemas do Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.
Segundo o órgão, a causa foi um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, que desligou toda a operação de 500 kV. "No momento, a região Sul exportava cerca de 5.000 MW para o Sudeste/Centro-Oeste", informou o ONS em nota.
Relatos nas redes apontaram falta de energia em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Amazonas. Em algumas regiões, a oscilação durou apenas segundos; em outras, a interrupção chegou a 20 minutos.
De acordo com o ONS, será realizada uma reunião com os principais agentes envolvidos no apagão ainda hoje.