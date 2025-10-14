Reprodução/Wikimedia Commons Kim Jong-un e Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, no final de outubro. A reunião pode ocorrer durante a viagem de Trump a Seul, onde participará da cúpula da Cooperação Ecônomica Ásia-Pácífico (Apec). As informações são do jornal japonês Nikkei Asia.

Segundo informações do site, o ministro da Unificação Chung Dong-young declarou durante uma auditoria parlamentar que, com base em uma análise de informações e documentos disponíveis publicamente, os líderes tanto dos EUA quanto da Coreia do Norte estão prontos para o encontro.





Não há informações de como se daria a reunião, mas existe a probabilidade de Trump ir até a Coreia. Panmunjon, uma província localizada em uma Zona Desmilitarizada da Coreia, seria uma possibilidade realista para um encontro potencial, disse Chung. Em 2019, durante seu primeiro mandato na Casa Branca, o presidente americano foi quem vistiou o país.

A primeira cúpula entre os EUA e a Coreia do Norte ocorreu em 2018, mas, meses antes, o país asiático promoveu desfiles para demonstrar seu poder nuclear. A mesma estratégia se repete em 2025: em 11 de outubro, a Coreia do Norte exibiu um novo míssil intercontinental.

Segundo Chung, a Coreia do Norte tende a demonstrar suas capacidades nucleares por meio de desfiles militares e lançamentos de mísseis antes de se engajar em diálogo com Washington.

Em agosto, quando recebeu o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, na Casa Branca, Trump afirmou que pretendia reunir-se novamente com Kim Jong-un.

O governo da Coreia do Norte critica a relação entre Washington e Seul. Em setembro, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram um exercício militar em conjunto com aliados sul-coreanos e japoneses, que o líder norte-coreano classificou como um ensaio para uma invasão.