Valter Campanato/Agência Brasil Presidente Luiz Inácio Lula da Silva já enfrentou outros problemas técnicos durante voos oficiais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou problemas em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) durante uma viagem ao Pará nesta quinta-feira (2).

"Eu fui pegar o avião para ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, um avião caça da GAB. Eu só tinha que agradecer a Deus porque poderia ter tido um problema quando eu tivesse no ar. E teve quando eu estava em terra, ainda tivemos que descer do avião com medo que o avião pegasse fogo", contou, em entrevista à TV Liberal.

De acordo com o mandatário, após o defeito na aeronave, a delegação brasileira seguiu para a agenda em um avião do modelo C-97 Brasília.



"E aí nós fomos numa Brasília, num avião Brasília. Eu fui de noite agradecer à Nossa Senhora", disse, em referência à visita à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

Lula viajou ao Pará para cumprir agenda em Breves, no Arquipélago de Marajó, onde participou da inauguração de uma creche. Além disso, o presidente visitou obras ligadas à COP-30, que acontece em Belém no mês de novembro.

Problemas no passado

Essa não foi a primeira vez que Lula enfrentou problemas em viagens aéreas. Em outubro de 2024, o avião presidencial VC-1 apresentou falha técnica logo após decolar no México.

Embora o defeito tenha sido contornado durante o voo, a aeronave precisou dar cerca de 50 voltas, em quase cinco horas, antes de pousar em segurança.





O presidente e sua comitiva retornaram ao Brasil em um avião reserva, e o VC-1 só voltou a ser usado após revisão.