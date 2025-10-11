Reprodução/Instagram/@decimusclaudius Estátua parecida com o presidente Lula faz sucesso entre internautas.

Um busto romano em bronze, datado do século III d.C., em exibição no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, chamou a atenção de internautas por sua semelhança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A obra retrata um homem com barba e cabelos curtos, típicos da época, usando uma toga ampla que se dobra sobre o peito, comum em bustos de tamanho real do período.

A imagem do busto foi publicada no perfil do Instagram @decimusclaudius. O responsável diz ser ''Fã da Roma Antiga''.

O post logo chamou a atenção de internautas brasileiros.

"Ludovicus Ignacius Loligo Silvanus" , brincou um.

"Seu inimigo era "Bolso Nero" que queria incendiar o país..." , comentou outro, fazendo referência ao ex-presidente , Jair Messias Bolsonaro (PL).

"Estadista desde a Roma antiga" , lê-se em outro comentário.









Brasileiros ''discordam'' que homem não seja conhecido

A identidade do homem retratado permanece desconhecida. Parte do post diz o seguinte a respeito disso:

''Embora este busto de bronze exiba um alto grau de caracterização individual, o sujeito não foi identificado com uma figura histórica conhecida''.

Nos comentários em tom de brincadeira da publicação, brasileiros ''discordaram'' dessa informação.





"Na descrição fala que não foi identificado, agora foi" , declarou uma internauta. "

O sujeito que não foi identificado como figura histórica é o @lulaoficial" , ironizou outra, marcando o presidente.

Teorias sobre o presidente Lula ser um "clone" do personagem retratado também foram levantadas.

"Ouvi dizer que esse foi o primeiro Lula, os demais são todos clones. O homem é bom" , escreveu outra.

"Então a história dos clones é verdade?" , questionou outro.

"Por isso que dizem que Lula é um clone, olha a idade do homem!" , brincou um terceiro internauta.

"Já vai circular no zap news que o Lula é um clone desse cara, e que ele vem usando clones através dos tempo só pra continuar no poder" , ironizou outro.

Um usuário do Instagram chegou a questionar a veracidade da imagem. "Pensei que era zoeira", revelou um.

"Isso não é IA?" , questionou outro.

O busto foi adquirido em Roma em 1913, mas não há registro de que o retratado seja um personagem histórico conhecido.