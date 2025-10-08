Reprodução/Youtube Lula durante discurso na ONU

Lula ganhou uma boa notícia no dia em que uma votação importante, a da taxação das bets e das fintechs, será decidida no Congresso.

Na pesquisa Quaest, divulgada na manhã desta quarta-feira (8), o presidente aparece com 48% de aprovação, contra 49% de desaprovação – um empate na margem de erro, de dois pontos percentuais.

Parece pouco para quem encerrou o segundo mandato com 80% de ótimo/bom, mas aqueles tempos acabaram. Hoje, devido à polarização, quem alcança perto de 50% de aprovação tem um latifúndio de capital político a favor.

Atingir mais que isso é quase gabaritar a prova. Isso porque, aconteça o que acontecer, haverá sempre entre 20% a 30% de eleitores que votam no diabo mas não no candidato da esquerda ou da direita. Sobra pouco para negociar, e esses nacos são ganhos geralmente pelo bolso.

Esta tem sido a aposta do governo Lula, que trinca os dentes na pauta ideológica e joga as fichas na agenda econômica.

O Planalto venceu, ao menos parcialmente, a queda de braço na Câmara pela isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. No Senado, a bola está com Renan Calheiros (MDB-AL), aliado que vai relatar e promete corrigir distorções feitas pelos deputados no projeto de origem. Metade do jogo está ganho.

A um ano da eleição, Lula dobra a aposta. Seus ministros estão em campo para ampliar a arrecadação de setores que ganham muito e pagam pouco à União. As casas de apostas são um exemplo.

O governo havia editado uma medida provisória para enquadrar esses setores, e os parlamentares deixaram para analisar o texto na última hora sob o risco de a MP (chamada de MP do IOF) caducar.

Na antevéspera, uma comissão especial aprovou, com uma diferença de apenas um voto, uma versão desidratada do projeto, que agora segue para o plenário das duas Casas.

Centrão e bolsonaristas prometem jogar duro. Alguns porque legislam em causa própria. Outros porque são mais sensíveis ao lobby dos setores atingidos. Outros porque são os próprios setores atingidos.

Os emissários do governo até topam perder os aneis para ficar com os dedos. Mas não muito.

Fortalecido na disputa (e agora com o recuo) de Donald Trump na questão das tarifas, Lula joga com a popularidade a favor para criar um dilema aos deputados e senadores. Eles podem votar como bem entenderem. Mas hoje brigar com o governo é mau negócio: Lula não vai perder a chance de expor os "inimigos do povo", como fez com os idealizadores da PEC da Blindagem, que ele chamou de “vergonha nacional”, ou mesmo com os defensores anistia – hoje uma miragem da causa bolsonarista, esvaziada tanto quanto as ruas que eles prometiam lotar para criar pressão social sobre o Congresso.

Passaram longe disso, e deixaram o caminho aberto para Lula emplacar sua agenda, que inclui a taxação dos super ricos e o fim da escala 6 por 1. Se reclamarem, a equipe econômica coloca na roda ainda o projeto de tarifa zero para transporte público. Todos projetos com alto potencial eleitoral.

Na queda de braço com o Parlamento, este pode até ganhar no voto agora, mas o preço do ponto de vista eleitoral será considerável daqui a alguns meses.



