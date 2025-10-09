Antonio Augusto/STF O ministro Luís Roberto Barroso, em sessão plenária do STF

O ministro Luís Roberto Barroso anunciou sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF) na sessão plenária desta quinta-feira (9).

Barroso tem 67 anos e poderia ficar no STF até os 75 anos.

Em um discurso no final da sessão desta quinta, o ministro disse que acredita no país e que continuará trabalhando fora do tribunal.



“ Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder, e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta” , declarou.



Ele ainda mencionou que ocupou o cargo por 12 anos e pouco mais de 3 meses, tendo sido presidente nos últimos 2 anos.



"Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça, da Constituição e da democracia”, disse o ministro.



O ministro ainda deve permanecer no STF até a próxima semana para liberar processos que ainda estão sob a responsabilidade dele.

Com a saída de Barroso, caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicar novo integrante para a Corte.

Luís Roberto Barroso nasceu em Vassouras (RJ), em 11 de março de 1958.







É doutor em direito público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e professor titular de direito constitucional na mesma universidade. Foi procurador do Estado do Rio de Janeiro.



Em 2013, foi indicado ao STF pela então presidente Dilma Rousseff e tomou posse em 26 de junho daquele ano.

Ocupou a vaga deixada pelo ministro Carlos Ayres Britto, aposentado em novembro de 2012 ao completar 70 anos.



No último dia 29 de setembro, passou a presidência do STF e do Conselho Nacional de Justiça ao ministro Edson Fachin, que permanecerá à frente da Corte até 2027.