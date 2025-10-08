Imagem: Reprodução Tachas refletivas podem reduzir em até 35% os acidentes noturnos em rodovias

A BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, em Minas Gerais, recebeu, desde 2024, 135 mil tachas refletivas, conhecidas como “ olhos de gato ”. Segundo a concessionária EPR Via Mineira, o trecho entre a capital mineira e a Lagoa dos Ingleses (do km 544 ao km 563), e as regiões de Congonhas e Conselheiro Lafaiete, foram os pontos com o maior número de dispositivos instalados.

Simples e muito eficientes

Os olhos de gato são fixados diretamente no asfalto. Tratam-se de peças de engenharia de trânsito bastante simples, mas eficazes. Produzidos em plástico ou resina de alta resistência, contêm microprismas ou esferas de vidro capazes de refletir a luz dos faróis, ajudando na direcao dos motoristas, mesmo em situações de baixa visibilidade, como à noite, sob chuva intensa ou em trechos com neblina.

Tipos de olhos de gato

Os olhos de gato monodirecionais refletem a luz em apenas um sentido. Eles são usados em curvas e canteiros centrais. Já os bidirecionais emitem o reflexo para ambos os lados e marcam as faixas de rolamento.





“Além da percepção individual dos motoristas, as tachas refletivas favorecem a convivência segura entre os veículos que compartilham a rodovia, delimitando os espaços de circulação e tornando as manobras mais previsíveis. É uma solução de engenharia simples, mas de grande impacto na segurança viária, que contribui diretamente para preservar vidas”, afirma o gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavalli, no material institucional divulgado pela empresa.

As tachas refletivas podem reduzir em até 35% os acidentes noturnos em rodovias de pista simples ou com alto volume de tráfego, segundo comunicado da concessionária.

A instalação das tachas faz parte do balanço que a EPR Via Mineira apresentará, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na próxima quinta-feira (9), na unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Nova Lima (MG). Também serão detalhados os investimentos do primeiro ano de operação e os próximos pacotes de obras.

Foto: EPR Via Mineira Em 14 meses, a concessionária afirma ter aplicado R$ 8,7 milhões em serviços operacionais e infraestrutura





A EPR cobre 232 km da BR-040, em um total de 15 cidades mineiras.

Em 14 meses, a concessionária afirma ter aplicado R$ 8,7 milhões em serviços operacionais e infraestrutura, A empresa também informou que iniciou manutenção em 68 obras — pontes, viadutos e passarelas — e que estruturou cinco bases operacionais (em Nova Lima, Congonhas, Carandaí, Barbacena e Santos Dumont), além de três praças de pedágio, em Itabirito, Conselheiro Lafaiete e Barbacena.





Nova fase também no Rio de Janeiro

Enquanto o trecho mineiro comemora um ano de concessão, a BR-040 se prepara para outra transformação.

No último dia 2, a ANTT assinou contrato de concessão com a empresa Elovias para administrar os 218,9 km entre Juiz de Fora (MG) e o Rio de Janeiro, além da BR-495, em Itaipava (RJ).

O acordo prevê R$ 8,8 bilhões em investimentos, incluindo a duplicação da Serra de Petrópolis (RJ), retomada do túnel paralisado em 2016, passarelas, ciclovias e pontos de descanso para caminhoneiros.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que as obras devem gerar 72 mil empregos e corrigir gargalos históricos da serra.

A BR-040 foi caminho para Dom Pedro II, que, em 1861, inaugurou a Estrada União e Indústria, antiga ligação de Minas com a então capital federal, o Rio de Janeiro.

Agora, na era da tecnologia e das concessões bilionárias, a rodovia segue como um dos corredores rodoviários mais importantes do país, ao ligar, em toda a sua extensão, Brasília e Rio de Janeiro.