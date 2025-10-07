Reprodução/Agência SP Governo de SP e setor de bebidas unem forças no combate à falsificação no estado

O governo de São Paulo anunciou, nesta segunda-feira (6), a criação de uma força-tarefa para combater a falsificação de bebidas em meio aos casos de intoxicação por metanol no estado.

O pacote de medidas inclui uma parceria com o setor privado, capacitação de servidores e comerciantes e a criação de um canal exclusivo para denúncias.

Além disso, o governo vai investir em campanhas para ensinar os consumidores a reconhecer produtos confiáveis e vai pedir à Justiça a destruição imediata de estoques ilegais, tanto de bebidas adulteradas quanto daquelas sem procedência comprovada. Também serão elaboradas propostas de lei para endurecer punição contra irregularidades.

Veja mais: SP tem 15 casos confirmados de intoxicação por metanol

O estado de São Paulo concentra o maior número de diagnósticos: são 15 casos de intoxicação e duas mortes confirmadas. Em investigação, estão 164 suspeitos e seis óbitos.

Segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governo vai priorizar a crise do metanol para resolvê-la o mais rápido possível.

"Nosso objetivo é resolver esse problema o mais rápido possível, com responsabilidade, diálogo e ação. Estamos colocando todas as ferramentas do Estado à disposição para garantir a segurança da população", concluiu.

"Selo de qualidade"

O pacote também inclui a criação de um programa de qualidade com certificação oficial para distribuidores, bares e restaurantes que cumprirem uma série de protocolos definidos em parceria com associações do setor.

Os estabelecimentos que aderirem e concluírem o processo, receberão um "selo de qualidade" do estado.

Setor privado



Tarcísio ressaltou, em reunião no Palácio dos Bandeirantes, que a solução para o problema requer a atuação conjunta do poder público e da iniciativa privada.

"Vamos incorporar a iniciativa privada nessas discussões. Esse convênio terá um grande programa de combate às falsificações, com treinamento dos agentes de fiscalização e dos comerciantes, além de divulgação massiva das ações" , afirmou o governador.

A CEO da Diageo Brasil, Paula Lindenberg, destacou a importância da iniciativa.

"Estamos nos colocando à disposição para trabalhar junto com o Governo de São Paulo. Essa força-tarefa pode se tornar uma referência nacional", disse à Agência SP.

Atuação do gabinete de crise

Desde a identificação dos primeiros casos de intoxicação no fim de setembro, o gabinete de crise criado pelo governo tem realizado fiscalizações em todo o território paulista.





De acordo com o governo do estado, já foram apreendidas mais de 7 mil garrafas, realizadas 11 interdições cautelares e cassadas nove inscrições estaduais de estabelecimentos irregulares. Ao todo, 41 prisões foram feitas em 2025, sendo 20 apenas na última semana.