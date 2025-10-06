Gustavo Moreno/STF Julgamento foi agendado pelo ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o dia 11 de novembro o início do julgamento da ação penal contra o núcleo 3, dos chamados "kids pretos".

As datas foram agendadas nesta segunda-feira (6) pelo ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma do STF. Ele também reservou os dias 12,18 e 19 de novembro para sessões do julgamento.

As sessões no Supremo Tribunal Federal serão realizadas pela manhã, das 9h às 12h. Nos dias 11 e 18 especificamente também haverá sessões à tarde, das 14h às 19h.



O núcleo é composto por oito militares do Exército e um policial federal. Eles também são chamados de "kids pretos" ou "forças especiais"— militares da ativa ou da reserva do Exército, especialistas em operações especiais.



Fazem parte do núcleo 3, o coronel Bernardo Romão Correa Netto, general Estevam Theophilo, coronel Fabrício Moreira de Bastos, tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, coronel Márcio Nunes de Resende Júnior, tenente coronel Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros e o policia federal Wladimir Matos Soares.



Eles são réus no processo e respondem aos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.



Em setembro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos réus, que são acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista.



Núcleos



Até o momento, somente o núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus, foi condenado.







O núcleo 2 também será julgado ainda este ano, mas ainda sem data definida.

Já o núcleo 4 tem início do julgamento já agendado para o próximo dia 14 de outubro.



O núcleo 5, formado pelo empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo, ainda não tem previsão de julgamento. Ele mora nos Estados Unidos e não apresentou defesa no processo.